Šokovaný jezdec Kubík: Dorazil na párek, pak jel Pardubickou! Brýle si půjčil od Váni…

Jak k tomu došlo?

„Šel jsem na záchod ve vážnici a známý, který chystá koně pro Jána Macha, který se zranil ve čtvrtém dostihu, mi povídá: Mileryta teď nemá kdo jet… Moje bezprostřední reakce byla: Já pojedu!“

To zní jednoduše.

„Ale nebylo to snadné. Po odvážení přišla komise, že nemohu jet, nemám prý splněný kvalifikační dostih. Já ale věděl, že mám za ty tři týdny, co jsem se vrátil na dostihovou scénu, splněno. Poslední měsíc jsem odjel tři dostihy a v sobotu před Velkou další. Taky mě nakonec pustili.“

Výstroj jste měl ze soboty svou?

„Kdepak, já byl mezitím doma a všechno jsem tam nechal. V neděli jsem plánoval užít si Velkou jako divák, dát si pivo a párek.“

V čem jste tedy závodil?

„Všechno jsem si vypůjčil. Od rajtek přes vestu až po brýle od Pepči Váni. Celkem od pěti lidí.“

S Velkou máte z minulosti dvě zkušenosti. Pomohlo to?

„Jasně, jel jsem v roce 2012 a nedokončil, o dva roky později už ano. Na Sherardovi jsem dojel devátý, kousek za dotovanou pozicí.“

Tehdy byl na Sherarda kurz 133:1, takže velký outsider. Letos na Mileryta dokonce 750:1.

„Před startem to kleslo na 550:1, ale byl to největší outsider v historii. I tak do toho dal majitel Honza Mach dost peněz a úsilí. Je mi líto, že se zranil, ale byla by škoda nejet.“

Taxis jste skočili, ale nakonec jste ho zadržel. Nešlo dojet?

„Běželo se hodně rychle. Ke konci nebyl schopný držet tempo. To by už hrála hymna pro vítěze a já bych dojížděl, když to řeknu s nadsázkou.“

Pivo a párek jste stihl?

„Já nestihl ani ten záchod, jaká byla honička, abych startoval. Jet koně ve Velké se neodmítá! Rozhodlo se dvě hodiny před závodem.“

Velkou jste před letoškem tři roky po sobě vynechal. Proč? Dřív vás experti označovali za žokejský talent.

„V roce 2015 jsem měl zraněnou kyčel, pak to mé ježdění nebylo ono, měl jsem o sebe strach. Letos jsem podstoupil terapii jménem regrese, ta mě nastartovala. Zpět mě postrčil i Josef Bartoš.“

Co vám řekl?

„Že když nezávodím – teď ho cituju – ztratím koule. Já mu povídal, že už se stalo, ale je zase líp a potřebuju nakopnout. A on mě pomyslně nakopl.“