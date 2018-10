Váňova kouzla! Proč jsou jeho koně nejlepší? Tréninky na hoře i zázemí

Jaké jsou důvody úspěchu koní Josefa Váni? • FOTO: koláž iSport.cz

Velká pardubická a Josef Váňa, to spojení k sobě pasuje naprosto neobyčejně už více než 30 let. V roce 1985 se poprvé objevil na startu jako jezdec Paramona a doběhli si pro druhé místo. Mimořádná kariéra v nejsledovanějším tuzemském dostihu byla odpálena. Osm jezdeckých vítězství doplňuje hned deset trenérských. A i letos mají No Time To Lose a Ange Guardian nejvyšší ambice. V čem je síla Váňových koní?