Vicody měl patřit k favoritům, nebo černým koním dostihu, neboť loni vyhrál prestižní Cenu Labe, ale jeho pouť skončila na nejsledovanější překážce.

„Bohužel udělal chybu, skočil skok strašně nízko a dopadl na hranu. Jeho skok neměl ideální křivku, jak by to mělo být. Do skoku bylo všechno naprosto v pořádku, ale potom už si nic nepamatuji, byl jsem chvíli mimo,“ vysvětlil nejúspěšnější český překážkový jezdec Josef Bartoš. „Nebylo to absencí odskokového břevna na překážce, Taxis se dá i dobře proskočit, ale prostě tentokrát udělal chybu.“

Po pádu před čtyřmi lety putoval Bartoš do nemocnice a panovaly obavy o jeho život, záhy se však rozplynuly. Tentokrát přišel od Taxisu po svých a teprve ve vážnici se dozvěděl o smutném konci svého parťáka. Tvář zkušeného barda v tu chvíli ještě více zesinala.

„To je vždycky nepříjemné,“ jen prohodil a stále si držel hlavu po pádu na čtvrté překážce v pořadí.

Poslední dobou jsou ročníky, kdy na Velkém Taxisově příkopu mnoho koní nepadá. Letos tam skončily naděje čtyř koní, kromě Vicodyho i tréninkových parťáků Ter Milla a Templáře, a také veterána Universe of Gracie.

Byla to smutná překážka pro trenéra Stanislava Popelku, šance obou jeho svěřenců Vicodyho i Universe of Gracie tam pohasly, přitom zkušený trenér zažíval povedené odpoledne, zásluhou Lombarginiho a Mahonyho slavil dvě vítězství.

