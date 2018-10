Loňský vítěz No Time To Lose znovu patří k největším favoritům Velké pardubické • FOTO: Jaroslav Legner / Sport

Nemá čas, aby prohrával. Devítiletý hnědák No Time To Lose bude v neděli na startu Velké pardubické jako úřadující šampion a s Josefem Váňou mladším v sedle je opět největším favoritem. Jaké jsou trumfy a slabiny koní, které mají před dostihem největší šance? A kdo další může promluvit do pořadí na předních místech?