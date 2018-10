Hrůza v Leicesteru! Při havárii vrtulníku zemřel majitel, potvrdil klub

Vrtulník majitele Leicesteru City Vičaje Srivadtanaprapchy havaroval vedle King Power Stadium krátce po skončení zápasu 10. kola Premier League mezi domácími "liškami" a West Hamem (1:1).

"Helikoptéra vzlétla z plochy stadionu stejně jako po každém zápase. Po několika sekundách začala nekontrolovatelně padat k zemi," popsal situaci reportér Sky Sports News Rob Dorsett. Komentátoři televize BT Sport potvrdili, že Srivadtanaprapcha nastoupil na palubu. To bylo ostatně zvykem thajského miliardáře po každém zápase, kdy se vracel do Londýna.

Kolem tragické nehody celý den vycházelo spousty různých informací, smutnou zprávu potvrdil až před půlnocí v prohlášení samotný klub. "S nejhlubším smutkem a zlomeným srdcem musíme potvrdit, že náš předseda Vičaj Srivadtanaprapcha byl mezi těmi, kteří tragicky přišli o život při pádu helikoptéry u stadionu. Nikdo z pěti lidí na palubě nepřežil," uvedli zástupci Leicesteru.

Podle policie byli na palubě také dva členové personálu Srivadtanaprapchy, pilot a pasažérka Izabela Roza Lechowiczová.

"Slovy nelze popsat, jak se nyní cítím. Byl to opravdu skvělý a milující chlap, který bude chybět nám všem. Nikdy nezapomenu, jak mě podporoval nejen v klubu, ale i při mistrovství světa," napsal na sociálních sítích stoper Leicesteru a anglické reprezentace Harry Maguire. "Těžko hledám správná slova. Pro mě to byl neskutečný chlap s obrovským srdcem a duše našeho klubu. Díky za vše, co pro nás udělal," přidal útočník Jamie Vardy.

Tragédie v Leicesteru. U stadionu se zřítil vrtulník klubového majitele 720p 360p REKLAMA

Deník Daily Mirror původně informoval, že na palubě byla i Vičajova dcera, marketingová ředitelka rodinné společnosti King Power, zdroje listu Daily Mail uvnitř klubu to ale vyvrátily.

Vrtulník dopadl na nedaleké parkoviště, kde se ocitl v plamenech. Podle očitých svědků se k místu okamžitě sjely policejní automobily, sanitky i hasiči.

"Slyšel jsem, jak se zastavil motor. Otočil jsem se a viděl, jak se jen točí vrtule. Pak už byla pouze slyšet velká exploze a vidět obří ohnivá koule," uvedl fotograf Ryan Brown.

Nejen fanoušci klubu jsou z tragické události otřeseni. Od rána přinášejí lidé na stadion květiny a klubové šály.