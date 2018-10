Černý den v Anglii: pláč za zesnulého majitele, infarkt legendy i smrt fanouška

Ta zpráva otřásla fotbalovým světem. Po sobotním zápase Leicesteru s West Hamem (1:1) odlétala helikoptéra, v níž byl majitel "lišek" Vičaj Srivadtanaprapcha, z hrací plochy. Pilot ale ztratil kontrolu nad strojem, který téměř okamžitě po nabrání výšky zamířil k zemi. Po pádu na parkoviště u stadionu začal hořet.

Klub v neděli před půlnocí potvrdil, že thajský miliardář byl na palubě. Podle policie tam s ním byli také dva členové personálu Srivadtanaprapchy, pilot a pasažérka Izabela Roza Lechowiczová.

"S nejhlubším smutkem a zlomeným srdcem musíme potvrdit, že náš předseda Vičaj Srivadtanaprapcha byl mezi těmi, kteří tragicky přišli o život při pádu helikoptéry u stadionu. Nikdo z pěti lidí na palubě nepřežil," stojí v prohlášení.

"Slovy nelze popsat, jak se nyní cítím. Byl to opravdu skvělý a milující chlap, který bude chybět nám všem. Nikdy nezapomenu, jak mě podporoval nejen v klubu, ale i při mistrovství světa," napsal na sociálních sítích stoper Leicesteru a anglické reprezentace Harry Maguire. "Těžko hledám správná slova. Pro mě to byl neskutečný chlap s obrovským srdcem a duše našeho klubu. Díky za vše, co pro nás udělal," přidal útočník Jamie Vardy.

Vrtulník thajského vlastníka, jenž Leicester koupil před osmi lety a předloni s ním slavil senzační titul anglického mistra, krátce po startu přímo ze středového kruhu hřiště spadl na nedaleké parkoviště a pohltily ho plameny. Co bylo příčinou nehody, odborníci vyšetřují.

Celý Leicester zavalil ohromný smutek, oblíbený majitel je symbolem klubu, který před dvěma lety získal senzační titul v Premier League. Fanoušci nosili ke stadionu květiny a modlili se za život muže, který se svou rodinou tolik miloval své mužstvo. Lidé plakali, podpůrné věty a kondolenční slova zveřejnily snad všechny velké evropské kluby a další desítky fotbalových osobností.

Hrozivý pád bohužel nebyl jedinou špatnou událostí sobotního fotbalového večera. Postarší fanoušek, který se synem navštívil zápas Brightonu s Wolverhamptonem (1:0), zkolaboval v ochozech. Starali se o něj kluboví lékaři a rychle byl převezen do místní nemocnice, tam ale bohužel zemřel. Navíc v den, kdy si Brighton připomínal nedávno zesnulého Petera Brackleyho, komentátora navždy spojeného s klubem.

Blízko tragédii byl i Glen Hoddle. Bývalý fotbalista a trenér, který mezi lety 1996 a 1999 vedl i anglickou reprezentaci, dostal v den svých 61. narozenin ve studiu BT Sport infarkt. Rychlý převoz do nemocnice mu nejspíš zachránil život. Známý expert podle posledních zpráv dobře reaguje na léčbu, stále ale zůstává ve vážném stavu.

"Myslím na něj. Je to ten nejlepší nahrávač, se kterým jsem kdy hrál," řekl o Hoddleovi Gary Lineker, zároveň bývalý hráč Leicesteru. "Dnes je skutečně hrozný den," napsal na Instagram k fotografii vlajky "lišek" u květin a svíček. Měl naprostou pravdu. Na 27. října se v Anglii skutečně dlouho bude vzpomínat jako na černý den anglického fotbalu.