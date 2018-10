Kdo také zemřel v Leicesteru? Miss nebo pilot, který odvrátil větší tragédii

Fungovalo to několik let. Po každém domácím zápase Leicesteru Srivadtanaprapcha nasedl ve středovém kruhu stadionu do soukromé helikoptéry a odletěl. Tentokrát měl podle britského serveru Daily Mail namířeno na londýnské letiště Luton, odkud se plánoval vydat do Thajska.

Jenže sobotní let dlouhé trvání neměl. Vrtulník se krátce po odlepení od země zřítil na nedaleké parkoviště a okamžitě jej pohltily plameny, ze kterých se nikdo z pětičlenné posádky nedostal živý.

Thajského miliardáře doprovázeli jeho asistent Kaveporn Punpare a thajská královna krásy Nursara Suknamaiová. Vrtulník řídil pilot Eric Swaffer, společně s ním byla na palubě i jeho životní partnerka a kopilotka Izabela Roza Lechowiczová.

Swaffer měl s pilotováním více než dvacetileté zkušenosti, podle Daily Mailu s ním v minulosti létali i členové britské královské rodiny. Zahraniční média citují odborníky, kteří míní, že podobné selhání motoru by nezvládl žádný pilot.

Swaffer podle nich naopak možná desítky dalších životů zachránil tím, že se dokázal vyhnout fanouškům, kteří se v době nehody ještě trousili ze stadionu. Na utkání jich bylo více než 30 tisíc. Pilot patřil do úzkého týmu thajského majitele Leicesteru, který s klubem před dvěma lety slavil senzační titul v Premier League.

Totéž platí o jeho partnerce. Lechowiczová pocházela z Polska, do Anglie se přestěhovala v roce 1997 a také pracovala jako profesionální pilot.

Při nehodě zemřela i thajská ex-královna krásy Nursara Suknamaiová. V roce 2005 skončila druhá v soutěži Miss Universe Thajska, v témže roce vyhrála v Bangkoku soutěž Miss Photogenic. Byla velmi aktivní na sociálních sítích a zápasy „Lišek“ navštěvovala pravidelně.