Nebyly to snadné časy. Pro ni ani pro její blízké okolí. „Řeknu to na rovinu. Já se na chvíli styděla. Řekla jsem si: To jsem nezvládla,“ přiznala Gabriela Soukalová, maminka české biatlonistky Gabriely Koukalové, když měla vzpomínat na chvíli, v níž se dozvěděla o zdravotních potížích (porucha přijmu potravy) své dcery, jež gradovaly spolknutou lžičkou ve snaze způsobit si dávicí efekt.

Maminka Gabriely Koukalové o prvotních náznacích zdravotních potíží své dcery „Vzpomínám si, že mi volala, že spolkla lžičku. Řekla mi ale, že měla občas čepy na mandlích a snažila se dát si je pryč. Když nad tím ale přemýšlím, není možné, aby snědla lžičku, kterou si dává pryč čepy. Ta lžička musela být dál. A jak si vyvolávala zvracení, tak ji spolkla."

Byl to rovněž moment, kdy se i ona v pořadu České televize – 13. komnata odvrátila od kamery a do očí se jí nahrnuly slzy. Silný moment. Její dcera věří, že toto je definitivní tečka za složitým obdobím plným vyprávění o svých zdravotních potížích, které vyústily v její nejen loňskou, ale přinejmenším i letošní absenci v biatlonovém Světovém poháru.

„Dlouho jsem o tom přemýšlela, protože 13. komnatu jsem již otevřela ve své knize a rozhodně jsem neměla potřebu, jakkoliv se víc ´odhalovat´... Po dlouhém rozhodování jsem ale nakonec České televizi kývla… Rozhodla jsem se totiž, že svoji 13. komnatu právě v tomto pořadu symbolicky zavřu. Vše bylo řečeno, vše bylo napsáno, vše bylo okomentováno. Není potřeba se ke konkrétním věcem a situacím vracet,“ napsala Koukalová na svém Facebooku.

Návrat? Stále v nedohledu

Jsou to i zavřené dveře za bouří, kterou odstartovala v dubnu vydáním své biografie Jiná, v níž konkrétně psala nejen o svých zdravotních potížích s příjmem potravy, ale i zostřených vztazích uvnitř biatlonového týmu. Její otevřená zpověď (za spouštěč zdravotních potíží třeba označila trenéra Jindřicha Šikolu, který ji měl údajně stavět před zrcadlo a házet jí jídlo do záchodu) pak vzbudila rozporuplné reakce – jedni ji ocenili za upřímnost, jiní jí naopak vyčítali praní špinavého prádla na veřejnosti.

Co se však zdravotních potíží týče, ve 13. komnatě ji svými argumenty podpořili vedle maminky i profesorka a vedoucí centra pro poruchy příjmu potravy Hana Papežová, odborník na výživovou a medicínskou intervenci Richard Pfleger, manžel Petr Koukal nebo její bývalá parťačka Jitka Landová.

„Vím, že jsem svojí zpovědí v knize mnohé překvapila, někoho zklamala a někomu možná způsobila nepříjemnosti. Já jsem však tento krok musela udělat, abych vystoupila ze světa, který nebyl takový, jak jste si možná mysleli. Z četných reakcí ale také vím, že kniha mnoho z vás pobavila, donutila k zamyšlení a někoho dokonce motivovala. To je pro mě to nejcennější zjištění,“ přiznala pak Koukalová.

A pár dní po svých 29. narozeninách a necelý měsíc před startem nového ročníku SP dala na závěr pořadu najevo, že její návrat, pokud nějaký bude, je stále v nedohlednu. „Mám se teď dobře, fakt dobře. Myslím, že je to začátek štěstí, šťastného života. Konce sportovní kariéry nemusí být takové, jak jsem to měla třeba právě já,“ oznámila a dodala: „Mám strašně ráda děti a už bych hrozně nějaké chtěla. Těším se na to. Kdyby se do budoucna povedla rodina, vůbec bych se tomu nebránila. Hrozně se na to těším.“