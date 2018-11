Zraněná a nemocná tenistka Karolína Plíšková: Pohublá zkouší léčbu rájem!

Problémy se zápěstím, natržený lýtkový sval, do toho ještě infekce na plicích... „Dlouho jsem věděla, že něco není v pořádku. Byly dny, kdy mě bolela i chůze a cítila jsem se hrozně. Po vyšetření u profesora Koláře je můj start ve finále vyloučený. Hrozně mě to mrzí,“ omlouvala se zdcecimovaná »Plíška« fedcupovým kamarádkám, které si nakonec o víkendu poradily i bez ní.

Vítězný souboj s Američankami tak proležela jen u televize, po jeho skončení si ale řekla: Půjdu se léčit! Dle výčtu jejích neduhů byla zralá na špitál, ostatně i její manažer a přítel v jedné osobě Michal Hrdlička potvrzoval, že Kája bude muset nasadit antibiotika. Nakonec se ale tenistka rozhodla kurýrovat jinak – na dovolené!

S »Hrdlou« tak nasedli do letadla a vyrazili na více než 7000 kilometrů dlouhou štreku do srdce Indického oceánu – na malebné Seychely! Útočiště našli u fotbalového intarnacionála Iva Ulicha, jenž si na ostrůvku otevřel hotel. „Ráj! Máš to tu krásný, kamaráde!“ vyznali se na Instagramu.