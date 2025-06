Čerstvý vítr Dukle prospívá. Přichází hlavně mladíci, nový trenér dodal novou energii

Na jaře převzal klub nový majitel Matěj Turek, který si s sebou přivedl sportovního ředitele Martina Haška a hlavním trenérem jmenoval Davida Holoubka, který se do ligy vrací po téměř roční pauze. Naposledy loni v srpnu vedl Mladou Boleslav. „Samozřejmě mi to chybělo a těšil jsem se. Myslím, že všem trenérům by to chybělo,“ usmívá se kouč po právě skončené tréninkové jednotce.

S Duklou byl ve spojení už v závěru uplynulé sezony, kdy se Pražané strachovali o setrvání v nejvyšší soutěži až do poslední chvíle. V baráži nakonec přemohli Vyškov po penaltovém rozstřelu. „S panem majitelem jsme byli v kontaktu delší dobu, takže jsem tušil, že by to mohlo nastat. Velký dík všem klukům a lidem, co se podíleli na záchraně,“ vzpomněl nervy drásající závěr.

Pak už společně s novým sportovním ředitelem Martinem Haškem začali chystat změny na novou sezonu. A není jich vůbec málo. Z týmu odešlo patnáct hráčů, mezi nimi i řada zkušených jmen jako Jakub Hora, Jhon Mosquera nebo Tomáš Vondrášek.

Potenciál do budoucna

Naopak přicházejí převážně mladíci – a velmi často jde o volné hráče. Nové tváře jako Jacques Fokam, Samson Tijani, Pavel Gaszczyk nebo lotyšský gólman Rihards Matrevics mají Dukle přinést rychlost, energii a potenciál do budoucna.

„Tým potřeboval trochu prokysličit. Byla to přirozená obměna – ať už bych tu byl já, nebo někdo jiný,“ vysvětluje Holoubek. „Chceme hráče s potenciálem, kteří budou hladoví a budou se chtít posouvat.“

Změny se netýkají jen jmen na soupisce. I herní styl se mění. Na trénincích se důraz klade na dynamiku, práci s míčem i bez něj a neustálý pohyb. „Začíná pro nás nová výzva. Nový trenér má jinou taktiku a máme tu i hodně nových mladých hráčů, což určitě budeme chtít využít jako přednost. V kabině je dobrá energie,“ říká útočník Milla, který v Dukle na jaře udělal velký dojem a klub se na něj rozhodl uplatnit opci a na Julisce podepsal na tři roky.

A právě kamerunský svalnatec je jedním ze symbolů nové Dukly – mladý, talentovaný a ambiciózní. V posledním zápase minulé sezony proti Vyškovu vstřelil klíčový gól, který zajistil záchranu. „Byla to šílená chvíle. Nechtěli jsme dopustit, aby Dukla spadla. Když jsem skóroval, byl to neskutečný pocit,“ vzpomíná Milla.

Cíl? Vyhnout se baráži

Optimismus je znát i mimo hřiště. „Cítím se tady jako doma. Už loni se mě kabina snažila přijmout, ale teď je to ještě lepší, protože máme v týmu víc cizinců, se kterými můžu mluvit i ve svém jazyce,“ doplňuje 21letý forvard.

Nová Dukla už odehrála i první přípravné utkání, ve kterém porazila Opavu 4:2. Do každého poločasu, jako v přípravě běžně, nastoupila jiná základní jedenáctka a góly zařídili symbolicky čtyři mladíci – Šebrle, Milla, Gaszczyk a Fokam. Nikomu z nich přitom ještě není víc než 23 let.

S okysličeným kádrem se tak červenožlutí vydají vstříc dalším bojům. Cíl je přitom podobný jako vloni: „Úspěch by pro nás bylo vyhnout se baráži. Budeme bojovat o každý bod,“ burcuje Holoubek.

Letní změny v Dukle

Trenéři



Skončili: Petr Rada a asistenti Michal Horňák a Pavel Medynský.

Petr Rada a asistenti Michal Horňák a Pavel Medynský. Přišli: David Holoubek a asistenti Marek Nikl a Dominik Rodinger.

Hráči