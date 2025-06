Osmička posil Artisu: Dvojice z Ománu, milionový talent plus vagon zkušeností

Miliony lítají vzduchem a do týmu Artisu Brno přichází přes léto interesantní jména. Kádr ambiciózního druholigového celku už posílilo osm nových hráčů a další by měli (mohli) v příštích dnech dorazit. Bývalá Líšeň na přestupovém trhu zdatně konkuruje rivalské Zbrojovce a dává jasně najevo, že to s postupem mezi elitu myslí vážně. Nabírá hráče z Česka i z exotické ciziny, což je příklad dvou reprezentantů Ománu. Web isport.cz. představuje všechny dosavadní posily Chytrého souboru. Jde o borce do všech řad. Většina z nich v sobotu pomohla k cenné remíze v přípravě na hřišti maďarského Györu (1:1). Gól obstaral záložník Ondřej Hapal, syn trenéra Baníku.