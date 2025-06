Další skalp bývalého šampiona. Youtuber Paul po Tysonovi porazil i Mexičana

Většinu zápasu na deset kol měl Paul nad mexickým soupeřem starším o jedenáct let převahu. „Na konci boxoval dobře, to se mi líbilo. Myslím, že fanoušci si to užili, když viděli, že do toho šel a zasadil mi pár úderů,“ řekl Paul podle agentury AP. „Posouvá mě to. Musel jsem se dneska výrazně zlepšit. Jsem rád, že fanoušci viděli, jak jsem schytal pár ran,“ dodal youtuber.

Paul začal boxovat před několika lety. Mezi jeho soupeři v ringu od roku 2020 byli i další youtuber, bývalý basketbalista či bojovníci MMA.

Chávez absolvoval 62. boxerský souboj a utrpěl sedmou porážku.

Végh protestuje proti výhře Vémoly: Byla to remíza, jsem šampion lidu! Sudí reaguje