Kolik měl holek nejslavnější český skejťák? Ani si nepamatuju jména, přiznal

Habanec kromě závodění natáčí dokumenty z míst po celé planetě a nyní se rozhodl vydat i první knihu, která se jmenuje Život je skejt. Svůj úspěch si rozhodně nenechává jen pro sebe. Všechno, co se na cestě životem naučil, se snaží přenést i na potenciální následovníky. Prvním významným krokem bylo vybudování prvního vnitřního skateparku v České republice, tím dalším je jeho rozšíření a předávání vlastních zkušeností právě skrze knihu.

Kromě triků a rad se čtenáři dozvědí i to, jak to mají skateboardisti s něžným pohlavím. „Skejt a holky patří nerozlučně k sobě. Co pamatuju, šlo to tak nějak ruku v ruce. Prostředí skejtu nám vše hodně ulehčovalo. Hlavně když jste vyhráli nějaké závody. Já a moji kámoši jsme tak měli díky skateboardingu holky jako na stříbrném podnosu. Dost jsme si to tenkrát užívali,“ zavzpomínal Habanec na divoké časy.

„Nemohl jsem si stěžovat. Bylo to nadupaný a bláznivý období, rozhodně i dost vzrušující. Dopoledne škola, odpoledne ježdění a večer… holky,“ zasnil se v knize skateboardista a prozradil, proč na něj a jeho parťáky holky tak letěly. „Pro ně jsme byli zajímaví především naším sportem, kterej je svobodomyslnej, bez zábran, a proto tak vzrušující. Tohle spojení prostě holkám vždycky imponovalo,“ napsal Habanec.

„Přes léto pro nás nebylo možný mít jednu holku, v zimě naopak. Musím přiznat, že si ani kolikrát nepamatuju, jak se holky jmenovaly... No prostě smutný,“ povzdechl si závodník, který je už ale dlouho zamilovaný jen do jedné ženy. „Pak jsem si našel Natálku. Ve všem mě podporuje už sedm let,“ vysekl poklonu své životní lásce Maxim.