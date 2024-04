Vrána dal gól z první šance, zaujal i debutant Špaček. Kouče mrzely fauly

Pozitiva další přípravy na domácí MS? Určitě výsledek, svižný nástup a pár individuálních výkonů. Negativa? Od 19. minuty (až do trefy Libora Zábranského do prádné brány) Češi gólově mlčeli, zbytečně faulovali a nechali soupeře, aby se nadechl a ve finále málem dohnal tříbrankové manko. „Ve druhé třetině jsme hráli hodně v oslabení a vypadli jsme z konceptu,“ nelíbilo se kouči Radimu Rulíkovi.

Zaparkovat půl hodiny před zápasem poblíž zimního stadionu Pavoľa Demitry? Neblázněte. Totálně bez šance. Všude plno aut, anebo soukromé pozemky. Trenčín je zkrátka hokejové město, na starém zimáku bylo na střet s Čechy tradičně narváno. Obsazena byla rychle i místa pro novináře. „Sedněte si na schody,“ poradil pořadatel. Anebo holt na stojáka u zábradlí ve druhé řadě…

Češi se na ledě chovali k hostitelům nevlídně. V první třetině do toho šlápli, na jejím konci vedli 3:0. Šlo to nečekaně lehce. Nejdřív se stylově předvedl ten nejsledovanější, útočník Jakub Vrána. Mladý muž plný talentu, schopností i pochybností. Boj o nominaci na MS nicméně vzal za správný konec. V přesilovce našlápl po Ticháčkově dlouhé přihrávce po křídle, ladně se protáhl až před Samuela Hlavaje a švihem na bližší tyč využil jeho špatného postavení. „Proměnil hned první šanci. To udělá každému dobře,“ poznamenal kouč. „Jakub hrál zápas po delší době, po příletu ještě není aklimatizovaný. Není to opravdu nic jednoduchého,“ doplnil.

Ukázal se také další borec z AHL. Jednadvacetiletý bek David Špaček má v sobě ofenzivní geny po tátovi Jaroslavovi. Nebojácně zatáhl kotouč za bránu, odkud ho nasměroval do brankoviště, kde pohotově pálil Jakub Flek. „David odehrál velmi dobré utkání,“ pochválil mladíka Rulík. „Byl sebevědomý, šikovný,“ dodal.

Blýskla se i čtvrtá lajna, u tyčky dorážel Beránkovu střelu Matěj Stránský. Domácí měli dlouho smůlu, Peter Cehlárik a Andrej Kudrna trefovali tyčky. Cíl našla až litvínovská kooperace v početní výhodě, kdy Matúš Sukeľ objevil před Lukášem Klimešem nekrytého Kudrnu, který střílel rychle a přesně.

Čeští trenéři zkoušeli různé přesilovkové formace a souhra nevypadala zle. Slováci pro změnu zkusili za stavu 1:3 hru bez brankáře a dokázali díky ráně Samuela Takáče z mezikruží snížit. Vyrovnat nestihli. Rivalové si to ještě rozdali v dodatkových nájezdech, které skončily po pěti sériích 2:2. Do vítězství se dle domluvy nehrálo.

Za český soubor se trefili Kaše s Červenkou. „Na střely jsme jednoznačně vyhráli. Myslím, že jsme měli víc ze hry. Bylo dobré, že to domácí nezabalili. Hodně do nás šli, byli agresivní a museli jsme řešit v rychlosti přesně ty situace, které potřebujeme. Navodili nám je,“ pochvaloval si trenér, jemuž vypadl zraněný obránce Petr Zámorský. „Nedokážu říct, jestli by se dostal do závěrečné nominace. Každopádně se zranil. Hlavní je, aby se doléčil, připravil na novou sezonu a neměl žádné komplikace.“