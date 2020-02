Habanec se na olympiádu připravuje v Los Angeles. Točí se o něm dokument | iSport.cz

Už více než měsíc je Habanec na svém zimním tréninkovém pobytu na západě Spojených států. Tam nepřetržitě trénuje nejen dovednosti na skateboardu, ale i fyzickou zdatnost. K dispozici má také profesionální tým fyzioterapeutů a trenérů, se kterými se společně zaměřuje na celkové zlepšení kondice a mobility.

Vzhledem k tomu, že letos bude skateboarding poprvé součástí olympijských her, směřuje veškerou svou přípravu právě k nim. Každý den trénuje v posilovně a odpoledne se vydává do jednoho z betonových parků, kde piluje techniku jízdy a trénuje na jednu z nejdůležitějších sezon v kariéře.

V Americe mu přesuny po městě usnadňuje nová Toyota Corolla XSE. „Člověk se hned cítí jako doma. Je skvělé mít partnery, kteří vás podpoří, ať už jste kdekoli,“ říká.

O jeho účasti v Tokiu tedy rozhodne série závodů. Z Los Angeles měl původně pokračovat na boje do Austrálie, nicméně závod byl přesunut kvůli špatnému stavu ovzduší do Peru. Kvůli nebezpečnému koronaviru se nejspíš průběh a místa dění jednotlivých závodů ještě změní.

Maxim Habanec během tréninku v Los Angeles • Foto Toyota

O Habancově přípravě v USA vznikne mimochodem také snímek CALIFORNIAROLL, který točí kameraman Martin Štembera. „V dokumentu, který bude brzy k vidění na mém youtube kanálu, se budeme snažit ukázat, co má člověk dělat pro to, aby se zlepšil na skateboardu. Chci lidi informovat o tom, co všechno skejťáci dělají pro to, aby se mohli posouvat a udržet v kondici,“ říká.

Kromě své vlastní přípravy se naplno věnuje i dalším aktivitám, například projektu Skate of Mind.