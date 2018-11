Vzpomínky na divocha Ruutua: Pošuk mi psal lechtivý zprávy, říká spoluhráč

Ruutu v NHL odehrál za Vancouver, Pittsburgh, Ottawu a Anaheim 652 zápasů a připsal si 1078 trestných minut. Slušná kombinace, která je ale ještě výraznější, když zabrousíte do dalších lig. Třeba ve finské nejvyšší soutěži zvládl 1072 trestných minut za pouhých 318 utkání!

Do nejlepší soutěže světa se vydal až ve čtyřiadvaceti letech a rychle si začal získávat jméno. Šest sezon strávil ve Vancouveru a když v roce 2006 změnil dres s kosatkou za ten s tučňákem na hrudi, už každý napříč soutěží dobře věděl, s kým má tu čest.

Jeho šprýmařský nástup do nového angažmá přesto asi nikdo nečekal. Když Pittsburgh pořádal společnou večeři pro zelenáče a nové tváře v klubu, sklapla Finova plánovaná pastička. Tehdy to schytal jeden z nejlepších zadáků mužstva Ryan Whitney, který zavzpomínal na staré časy v radiovém pořadu Spittin’ Chiclets, kterým provádí další bývalý hráč NHL Paul Bissonnette.

„Jednoho dne mi zazvonil telefon a na druhém konci nějaká holka. Chvíli mi něco říkala, ale pak zavěsila a začala mi psát zprávy. Ty se časem změnily na pořádně lechtivý textovky a já jsem se do toho pěkně zamotal a samozřejmě jsem se naladil stejně, chápete," vzpomínal se smíchem.

Brzy ale americkému obránci tak do smíchu nebylo, ukázalo se totiž, že za neotřelým fórkem, který už se táhl několik týdnů, stojí jeho nový parťák. Ten se o něj samozřejmě chtěl se všemi podělit.

„Ruutu se najednou u stolu zvedl a řekl, že nám musí něco přečíst. Tak jsem to poslouchal a říkal si jen, tyjo, to je mi nějaký povědomý. Jakože hodně povědomý! Byl to tenhle pošuk, který mi celý ty měsíce posílal všechny ty zprávy. Všechny ty lechtivý zprávy psal on," vzpomínal na dvanáct let starý trapas.

Pokud si Ruutu rozhovor přečetl, určitě se teď někde popadá za břicho...