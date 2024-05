Málo trenérů, ještě někoho na NHL! Snad se od Kämpfa nebude chtít...

Smutní čeští hokejisté poté, co propadli na domácím podniku EHT • Pavel Mazáč (Sport)

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Inspekční cesty za moře se nyní zdají jako úplně vyhozené peníze. Přesvědčovat se o tom, že David Pastrňák nebo Martin Nečas hrají dobře? Celkem zbytečné, stačil by i teletext, abyste zjistili, že jim to jde. Jejich jméno zářilo ráno žlutě poměrně často.

Inspekční cesty realizačního týmu do zámoří jsem vždycky chápal tak, že je zásadní vidět hráče v jejich rolích, poznat jejich hokej i jinak než přes počítač. Pobavíte se s nimi, nadhodíte, co by se vám líbilo, a vyslechnete jejich představy. Pak se domluvíte, nebo ne. Žádný stres.

Například Filip Zadina nikdy nebude defenzivní monstrum, ale má dobrý předpoklad zapadnout do systému Radima Rulíka tím, že dovede dobře napadat v útočné třetině. V Detroitu si dali dost záležet, aby jeho hru bez puku zlepšili. Ale evidentně to někde uniklo. Hrál po měsíci zápas s Finskem a hned dostal zprávu, že si může zabalit a zmizet.

Asi těžko si představit, že by Tomáši Noskovi za mořem generální manažer Nedvěd a trenér Rulík sdělili, že mu dají jeden zápas v první lajně. A když nepřesvědčí, nechají ho s týmem jak dorostence a škrtnou na konci. Pokud takovou vizi měli, stačilo mu ji oznámit dopředu, jako lidi by se domluvili, že nemá smysl hrát nějaké maňáskové divadlo.

Hlavní kouč Radim Rulík má kolem sebe silný štáb lidí. Evidentně by ho měl ještě posílit o někoho, kdo se aspoň trochu vyzná v NHL. Protože tohle se fakt nepovedlo. Možná jeho pracovní četa odehraje skvělé MS, třeba senzačně získá medaili. Ale co se týká orientace v zámořském hokeji, realizační tým propadl. Za pět.

Snad se aspoň od Davida Kämpfa nebudou chtít čtyři body v každém zápase. Jen pro úplnost, na přesilovce odehrál v Torontu za poslední dva roky 10 minut. V minulé sezoně vstřelil devět gólů. Ano, má lepší pohyb než Nosek, ale body a produktivita u něj bude milý bonus.