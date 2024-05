Finsko veze do Prahy bombu (17): s mřížkou mezi chlapy. Dohlíží legenda

Vstup do Českých her národnímu týmu nevyšel • Pavel Mazáč / Sport

Až si v pátek večer zapnete přenos zápasu Česka s Finskem, toho kluka si všimnete. A možná nejen díky košíku, který nosí na helmě. Sedmnáctiletá raketa Konsta Helenius doletěla do nominace Suomi pro mistrovství světa. V sezoně už talent zvládl šampionát osmnáctek i dvacítek. Jako vůbec první Fin obrazí tři vrcholné mezinárodní akce v jediném roce. „Je to určitě zajímavé. Kdo by na turnaj mužů nechtěl?“ usmál se klenot ze země tisíců jezer.