Sexy »padesátka« Kateřina Neumannová na pláži. Dcera Lucie: To bude nápadníků!

Bývala zimní běžeckou vládkyní, letos se hlásí do soutěže o jarní »ležatou« královnu. Kateřina Neumannová zahájila plavkovou sezonu. Sluší jí to a dcera Lucie jí věští spoustu nápadníků!

Olympijská vítězka v běhu na lyžích z Turína 2006 Kateřina Neumannová 15. února oslavila jedenapadesáté narozeniny. Začátek května tráví v největším tureckém sportovním komplexu, jelikož i sedmnáct let po ukončení vrcholové kariéry se udržuje v kondici.

Stále v běhu

„Jedna pláž »za odměnu«, jinak týden v Gloria Sports Arena plný sportu. Často se mi trénovat nechce, ale je to pro mě parádní možnost se dát trochu do formy. Při běhání tu přestanu funět a za pár dní přestanou bolet i záda. Chtělo by to ale trochu pravidelnosti i doma. Zkusím se nad sebou zamyslet a dodržet všechna předsevzetí,“ svěřila se Kateřina z turecké riviéry.

„To bude nápadníků,“ ocenila se smajlíkem maminčinu fotku na Instagramu dcera Lucie (20). Však o medaile už nejde, jde o radost. A tu by měl člověk sdílet s někým blízkým, takže nápadníci se můžou hodit. Dcera slavné mámy, jejíž otec, manažer Josef Jindra (65), se s Kateřinou dávno rozešel, o tom musí něco vědět.