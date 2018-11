Vítězné oslavy Caroliny? Nedospělá kravina z dorostu, zlobí se Burke

Co funguje v Evropě, nemusí fungovat v NHL. Za mořem mají zkrátka jiné návyky, což logicky neplatí jen o hokeji. Podívejte se třeba na fandění - bubny, megafony a neutuchající křik? To Severní Americe v hale prostě nezažijete. A kdo pamatuje na čtyřgólový večer Tomáše Hertla z roku 2013, ten ví, o čem je řeč.

Když český nováček zničil Rangers, schytal mimo jiné kritiku za přiliš radostnou oslavu. „Byl to krásný kousek. Ale v takovou chvíli a při takovém skóre…? Nechcete ztrapnit soupeře, jakým jsou Rangers a tohle byla chvíle, která je zesměšnila,“ vyslovil McLennan svůj pohled na věc při sledování gólové akce, ze které Hertl zvyšoval na 8:2.

Podobně kdysi dopadl také útočník Sean Avery z Los Angeles, který se po vstřelení gólu do sítě Tomáše Vokouna z Nashvillu rozhodl slavit tím, že na ledě udělá sadu kliků. Jenže to se díky neustálým excentrickým výstupům kanadského pošuka tak nějak obešlo.

VIDEO: Bláznivá Averyho oslava

Netradiční gólové oslavy hráčů Hurricanes teď byly podrobený kritice v živém přenosu stanice SportsNet. Borce Caroliny pořádně vysprchoval Brian Burke, bývalý generální manažer Vancouveru, Toronta či Anaheimu, který právě Ducks dotáhl v roce 2007 k zatím jedinému Stanley Cupu v historii.

„Nevadí mi tleskání, ale to okolo. Skákání na mantinel, ježdění na hokejce..." vykládal. „Proč? Prostě mi to vadí. Myslím, že to je neprofesionální a do naší ligy to nepatří," neskrýval Burke svůj názor za žádné fráze.

Nicméně třiašedesátiletý mazák zároveň dodává, že proti ničemu neprotestuje. Nemá v úmyslu nabádat vedení Hurricanes, aby novou kratochvíli rušilo. „Neříkám, že se to má zakázat, nebo že na to lidi mají nadávat. Jen říkám, že to nemám rád," pokračoval s tím, že jakmile Carolina doma zvítězi, tak údajně obratem vypíná televizi.

„Pro mě je to nedospělá kravina, která patří někam do dorostu," zakončil ostře.

Důležitou informací je také to, že Burke je zastánce staré školy. Když před lety slavil s Anaheimem, jeho tým byl prošpikovaný drsňáky. Shawn Thornton, Brad May, George Parros, Travis Moen či Ryan Carter byli pořízci, kteří se s ničím a nikým nemazali.

Když před několika lety byl generálním manažerem Toronta, dokonce si vynutil na trenérech, aby pravidelně nechávali hrát ranaře Coltona Orra, který při hře dodával energii. Ačkoliv způsob hry už se rapidně měnil...

Burke je zkrátka muž, který se drží svých zaběhlých zvyků. Jak se líbí oslavy hráčů Hurricanes vám?