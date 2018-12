Už je v rodině! Šafářová fandila na Kladně Plekancovi i s maminkou Květou

Společné fandění je zkrátka u Plekanců rodinná tradice a povinnost. I Tomášova bývalá partnerka Lucie Vondráčková chodila s tchyní držet palce. Po jejím boku nechyběla třeba na mistrovství světa 2011 na Slovensku...

Od soboty má paní Květa opět doprovod a posilu. Tedy hned dvě posily. Na nedělní špíl proti Frýdku-Místku (výhra Kladna 3:1) si Lucka totiž přivedla i svého čtyřnohého chlupatého parťáka Rockyho. Ale sobotní špíl musel obě důležité fanynky Rytířů na promrzlém kladenském zimáku (teploměr ukazoval jeden stupeň nad nulou) zahřát víc.

Plekanec se totiž hned v prvním zápase za Kladno trefil.

Velký návrat

2164 dnů. Přesně tak dlouho museli čekat na Kladně, než si Plekanec zase oblékl jejich dres. Naposledy se tenhle svátek udál 27. prosince 2012 proti Třinci v době výluky v NHL. Fanoušci ho uvítali obřím choreem.

„Bylo to krásné. Nevěděl jsem, co mám čekat,“ přiznal evidentně dojatý. Kdy ho čeká první extraligový špíl za Brno, s nímž se domluvil na střídavém startu, jasno neměl. „O tom si musím promluvit s Jardou (Jágrem) a Liborem Zábranským. To jsou moji šéfové,“ smál se Plekanec.

