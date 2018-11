Jágr o Plekancovi: Beru ho jako dar z nebes. Benzín si Kometa musí zaplatit

Situace se vyvinula přesně tak, jak si přál. Jaromír Jágr je obrovsky nadšený, že se mu do Kladna vrátil ostřílený odchovanec Tomáš Plekanec. Se svými Rytíři po příchodu velkého lídra nyní hledí směrem k boji o extraligu plný nadějí. „Pokud si přejeme postoupit, což chceme všichni, tak je Tomáš pro nás klíčovou postavou, co si budeme nalhávat. Nevěřím, že bychom sehnali lepší pomoc na play off nebo baráž v současných podmínkách. Tomáše beru jako dar z nebes,“ řekl kladenský boss.

Ve vyřízení střídavých startů v Kometě Brno Plekancovi nebránil. Respektoval by prý každé jeho rozhodnutí. Pro kladenského matadora je prvořadé, aby byl zkušený útočník připraven do závěrečné fáze sezony, tedy do 15. února, kdy by měl hrát už jenom za Kladno v play off a případné baráži.

Do té doby dostane prostor u úřadujícího mistra. „Benzín z Kladna do Brna si ale musí Kometa zaplatit,“ chechtal se Jágr, když poukazoval na fakt, že před šesti lety při výluce NHL hrál Plekanec v dresu Rytířů za korunu. Nyní by to mělo být o něco dražší.

Na starou spolupráci na ledě se Jágr ohromně těší. Věří, že jí bývalý reprezentačním kapitánem napodobí. „Pokud se tak stane, doufám, žena to navážeme. Sice jsme spolu hráli zhruba před šesti roky, ale já věřím, že to bude fungovat. Je důležité, že se Tomáš půjde rozehrát do Brna. Myslím si, že zátěž mých 115 kilo by teď asi nevydržel,“ neztrácel úsměv šestačtyřicetiletý veterán při tiskové konferenci.

Jednoho dne se vrátím

S jednání o dalších možných posilách pro Kladno prý není konec. Jágr prozradil, že ani ne pět minut před uvítáním Plekance u Rytířů řešili situaci ohledně amerického obránce Jamese Wisniewského s hráčovým agentem. O zájmu středočeského klubu o beka s bohatými zkušenostmi z NHL již dříve informoval portál iSport.cz (více čtěte ZDE<<<)

O příchodu Wisniewskeho rozhodne především, zda se po celou dobu udržoval v kondici a jestli bude mít zájem hrát za Kladno. „Věřím, že by byl platný hráč. Na druhou stranu si myslím, že pokud to vyjde, tak nejspíš ne před Vánoci. Určitě bude chtít zůstat s rodinou. Má dvě malé děti,“ řekl Jágr.

Vedle Plekancova návratu do mateřského klubu se řešil také Jágrův comeback na led. Nová posila Rytířů by si přála nastoupit již v sobotu doma proti Litoměřicím a po jejím boku by samozřejmě nesměl chybět legendární útočník. Jágr by byl za takovou premiéru v sezoně ohromně rád, ale pochybuje, zda by to vůbec zvládl. Nedávno si prý trochu natáhl jeden sval, který opět oddálil jeho první nástup na led.

„Jednoho dne se vrátím. Nechci nic slibovat, může to být zítra, nebo se to může stát za týden. Návrat jsem plánoval již před třemi týdny, ale nevyšlo to. Věřil jsem, že nastoupím minulý zápas v Havířově, ale opět to nevyšlo. Já ale doufám, že to bude co nejrychleji. Přesné datum nebudu říkat, ale věřím, že to bude už jenom otázka dnů. Věřím, že jsem bojovník. Vždycky jsem se jím snažil být. Po jednom či dvou neúspěšných návratech to přece nevzdám. Budu bojovat až do konce,“ byl plný nadějí stále nekončící matador.