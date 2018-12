Limberský napadl Tvrdíka: Zrušit regulérní gól Jablonce? To je mág!

O co jde? Jablonečtí doma vstřelili branku na 1:1, ale akci zároveň předcházel faul Jana Chramosty, který šlápl na patu brankáře Ondřeje Koláře. Sudí Berka nejdřív branku uznal, ale po signálu od videorozhodčího šel celou situaci osobně zkontrolovat.

Verdikt? Kamery odhalily drobný kontakt mezi Chramostou a Kolářem, gól tak neplatil… A to byla voda na Limberského mlýn. Plzeňská Viktoria, která se Slavií na dálku bojuje o čelo ligy, tím přišla o případnou šanci se Pražanům přiblížit na rozdíl dvou bodů.

Jablonec - Slavia: Kratochvíl dotlačil míč do sítě! Ale gól byl odvolán kvůli přišlápnutí Koláře Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

„Pane Tvrdík gratulace, takový gól odvolat, to je majstrštyk. Škoda, že vám to v ČSA tak nešlo. Rozhazovat za cizí, to je bomba, že?,“ napsal Limberský na svůj Instagram dokonce i druhý příspěvek. Oba však později raději smazal.

Pavel Královec, který byl v utkání vioderozhodčím pro O2 TV Sport po zápase odmítl, že by se jednalo o poškození domácího týmu.

„Kontrolovali jsme situaci s kolegou Orlem a viděli jsme, že došlo k porušení pravidel od hráče Chramosty směrem k brankáři Kolářovi. Záznam jsme proto poslali hlavnímu rozhodčímu, aby ho zhlédnul a na základě toho gól neuznal,“ vysvětlil celou situaci.

Že šlo o faul, tvrdil i slávistický brankář Kolář, který se po drobném kontaktu zbytečně svalil k zemi a předváděl bolestné grimasy. „Trefil mě, hned sám věděl, že mě trefil. Za mě to byl jasný faul,“ dušoval se.