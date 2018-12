Vémola o ženách, pro které má slabost: Mám rád všechno přehnané!

Váš vkus na ženy je už docela známý a lidí ho řeší. Vy se ale netajíte tím, že máte rád ženy hodně upravené plastickými chirurgy.

„Neupravená žena mi nic neřekne. Přirozená krása mě opravdu nezajímá. Ani by mě to nenapadlo. I takové ty málo upravené. Myslím třeba některé Missky. Někdo třeba řekne, on chodí s Miss České republiky, ty jo. Ale mě, i kdyby přemlouvala, tak ji na rande nevezmu. A jestli, tak zaplatí večeři. Protože, co bych s ní dělal? Když to přeženu, tak je to pro mě, jako sedět s chlapem.“

Čím to je? Máte to tak odjakživa?

„Odjakživa. To začalo Pamelou Anderson. Byl jsem malý a ohromně se mi líbila. Tím to začalo. Můj táta měl třeba rád zpěvačku Samanthu Fox. V dnešní době je Pamela na můj vkus málo upravená, ale v té době byla víc než jiné. Tímhle jsem začínal, Pobřežní hlídka a tak. V Čechách to vůbec nebylo. Já jsem před patnácti lety přišel do Londýna a tam už holky měly silikonová prsa a já jsem se do toho zbláznil. Holka pokud není upravená, nemá třeba udělaný zadek, pusu, nos… Tak se mi nelíbí. Věřím totiž tomu, že matka příroda není dokonalá. A my jí dokážeme zkrášlit a zlepšit. To je tak i ve sportu, že jo?“

Jak to myslíte?

„Lidské tělo, bez nějakého tréninku vypadá, jak vypadá, ale my ho dokážeme vytrénovat do nějakých jiných proporcí. To samé je to s ženami.“

No dobře, ale už to není tím cvičením a podobně, mluvíme-li o tom, co se líbí vám.

„Ale třeba u kulturistiky to taky není tím cvičením. Je to různými suplementy. Přírodně to taky úplně nejde.“

Vy sám jste dělal kulturistiku.

„No právě, když jsem byl kulturistou, dělal jsem vše proto, abych měl veliké svaly. Šlo mi o objem. Ale to do MMA nepatří, a proto teď vypadám tak, jak vypadám. A já se za to vyloženě stydím. Když se dívám na fotky, jak jsem na tom byl dříve a teď, tak mi to vadí.“

Bujná Lela: Jsem se sebou spokojená Absolvovala už několik plastických operací, aby si nechala zvětšit ňadra, která dává ráda na odiv. Slovenská Playmate Lela Ceterová je na svůj vzhled hrdá. „Každému se líbí něco jiného a my to s Karlosem akceptujeme. Líbím se mu tak, jak vypadám a sama jsem se sebou spokojená. Když se mi něco nelíbí, tak se na to nedívám,“ vzkázala Ceterová lidem, kteří ji kritizují.

To snad není možné.

„Ne, opravdu, já to tak mám. Já jsem hodně shodil oproti tomu, co jsem měl a to je jako když ženská výrazně přibere. Vždycky z toho bude nešťastná. Já to z kulturistiky v hlavě mám. A netěším se na nic jiného, než že až ukončím kariéru zápasníka, tak půjdu zpátky do fitka, budu znovu pracovat na objemu. Budu se snažit udržovat, tak jako třeba Sylvester Stallone. Podívejte se, jak vypadá v sedmdesáti letech. A já chci být jeden z těch, kterému bude padesát let, a všichni budou říkat ‚Ty jo, ten vypadá dobře!‘“

Vy opravdu nejste spokojený s tím, jak vypadáte?

„Ano, vyloženě mě to uráží. Ale vím, že v tomto sportu mi veliké svaly vůbec napomůžou, že potřebuji celkově fyzickou zdatnost. Takže nevypadám, jak bych chtěl. To tak mám od té doby, co zápasím. Podívám se na sebe a jsem naštvaný.“ (usmívá se)

A proč máte tak rád extrémní velikosti?

„Já mám rád všechno extrémní, přehnané. To na mě lidi musí vidět. Já mám přehnaného psa, přehnaná auta. Všechno mám rád veliké a přehnané.“

Je tedy obdivuhodné, že to dokážete takhle otevřeně přiznat. Musíte si být přeci vědom, že to není úplný standard.

„Víte, čím to je? Já si tím kompenzuji to, že jsem ztratil právě kulturistiku. Já jsem jí měl rád. Opravdu jsem tím žil. A když jsem byl nabušený, měl jsem 112 kilo a přišel jsem někam, tak se za mnou každý otáčel. Skutečně každý, třeba celá hospoda. A když jdu s přítelkyní, která vypadá, jak vypadá, tak se všichni otáčí. Je mi jedno, co si myslí, ale všichni se otáčejí. A takovou pozornost mám prostě rád. Mne bylo vždycky jedno, že si třeba někdo myslí, že jsem nabušený vymaštěný tupec, ale bavily mě pohledy těch lidí. Tak to mám dodnes. Stejně tak to mám i v zápasení. Ať už se jim můj styl líbí, nebo ne. Ale stejně přijdou, stejně se podívají.“ (pousměje se)

