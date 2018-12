Klíma zase pálí za Chomutov! Chci kariéru, jako táta, říká Kevin | iSport.cz

„Viděl jsem, jak Stráňa jede dopředu, najel jsem si za něj. On mi to přenechal a prostě jsem vystřelil. Viděl jsem díru v postoji clonícího obránce a trefil jsem ji,“ popsal stroze svou trefu.

S češtinou se zatím vůbec dost pere. Zvládá to však statečně. Dlouhá souvětí a košatá spojení od něj ale zatím nečekejte. Občas mu nějaké to slovíčko vypadne, jindy plynule přejde do angličtiny, aniž by si to uvědomil.

„Mám štěstí, že to čekání nebylo dlouhé. Znamená to pro mě hrozně moc. Hrál tady už můj děda, chomutovský dres pro mě hodně znamená. Jsem rád, že ho můžu následovat. Je to pro mě honor. Nebo jak se to řekne? Čest!“ pousmál se nevysoký útočník, který se k Pirátům přesunul po čtyřech utkáních v dresu Kadaně.

Sám sebe prezentuje jako two-way forvarda. Dobře rychlostně i technicky vybaveného, který se navíc nebojí tvrdé hry. To ostatně ukázal i včera, když shodil rukavice a v pěstním souboji si to rozdal s Alexandrem Malletem. „Chtěl se porvat, tak jsem to vzal na sebe. Musím ale přiznat, že asi vyhrál,“ dodal tiše.

Narodil se ve sluncem zalité Floridě, česká zima mu ale problém nedělá. „Vyrůstal jsem totiž v Detroitu, tam je to podobné jako tady. Zima mi nevadí.“

V létě byl v kempu Arizony, do týmu Coyotes se ale nedostal. Několik utkání sehrál na farmě v AHL, další přidal o patro níž v ECHL. Šanci na progres neviděl, proto se rozhodl pro přesun do Evropy, ač tu nikdy před tím nehrál.

Zatímco on má nyní na kontě jednu extraligovou branku, táta Petr jich nastřílel více než sto. V NHL pak dokonce přesně 341. „Tahle čísla jsou zatím hrozně daleko. Moc bych si ale přál mít kariéru jako on, tak uvidíme,“ doufá. Rady od otce nedostává. „Byl se tady podívat, zatím jsem s ním ale nemluvil. Moc mi do toho ale nekecá, jen mám prostě hrát a dělat, co umím,“ dodal.

Vzezřením nenápadný mladík se víc rozohnil až při dotazu na psaní jeho příjmení. Jako americký rodák se všude píše bez diakritiky. „Já jsem ale KLÍMA! Piště mě prosím s dlouhým í. Díky.“

