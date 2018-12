Po rýmě přišel kašel. Při běhu mě to ale nelimituje, říká Vítková | iSport.cz

Co se vás tedy napadne, když se teď podíváte na prázdné tribuny, které se brzy zaplní?

„Nevím, snažím se to nevnímat a uvidíme v pátek.“

Můžete být třeba i na tu vřavu imunní, že jste ji již zažila v posledních letech?

„Je pravda, že to může být lehkou výhodou. Vím, jaké to bylo a můžu si vzpomenout na pěkný závody, který jsem tu zažila. Já se ale opravdu snažím to neřešit a vytěsnit.“

Jak jste na tom ovšem po Hochfilzenu zdravotně? Stále i trochu kašlete.

„Řekla bych, že to je pořád stejný. Kašlat jsem začala dva dny zpátky…předtím to byla jen rýma. Možná to je znamení, že to jde pryč. Doufejme.“ (směje se)

Věříte, že zde zase zajedete lépe než v Hochfilzenu a potvrdíte postupný nárůst formy?

„To chce každý a lhala bych, kdybych řekla, že ne. Chci být vždy co nejvýš a odvést co nejlepší práci.“

Jak se vám pak zamlouvá nová trasa, která ve finiši vede místo Modříňáku přes louku?

„Docela se mi to líbí. Je to pestrý a víckrát se tady otočíme. Jinak se to ale hodně podobá tomu, co jsme jely v létě na mistrovství světa na kolečkových lyžích.“

Na trati je pak při běhu vaše nachlazení znát?

„To není problém. Bála jsem se spíš v Hochfilzenu, že s tím bude problém, ale v závodu to nebylo znát. Ani počasí neřeším.“

Sportovní ředitel Ondřej Rybář se vás pak i snaží držet v karanténě. Jak tohle berou třeba vaši známí, kteří se na vás přišli podívat?

„Tohle je pořád stejné. Rodina to respektuje. Ví, že se potřebujeme koncentrovat na závody a pak s námi sejdou doma.“

Tím, že jsou ale závody v plánu i 23. prosince, je to pro vás před vánoci určitá komplikace?

„Jak se to vezme. Přijedeme domů pozdě a na Štědrý den se přesouváme k rodině… to je třeba komplikované, protože 27. prosince odjíždíme s Márou (Lejskem) o Obertiliachu na přípravu před Oberhofem. Mezitím si pak odskočím zazávodit i do Schalke, takže to bude hektický.“

Navíc nestihnete ani vyhlášení Sportovce roku. Mrzí vás to, nebo tyhle akce nemusíte?

„Nemusím, no. Je pěkné, že jsem v první desítce a budu vyhlášená, ale není to pro mě něco, co bych vyhledávala.“

Budete se tedy alespoň dívat na přenos?

„To uvidím, jak dopadne závod.“ (směje se)