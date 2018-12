Sjezdař má po děsivé nehodě výpadek paměti. Je rád, že znovu chodí na záchod

Několik dní strávil na plicní ventilaci. Podrobil se operaci, při níž mu tým chirurgů rovnal žebra, která ohrožovala jeho vnitřní orgány. Teď už je mu ale zase do skoku. „Vždyť mohu znovu chodit o berlích, dýchat, jíst pít a zajít si na záchod. Jen škoda, že na lyžování to ještě není,“ posteskl si.

Z nehody si vůbec nic nepamatuje, což mu paradoxně pomáhá s tím, aby se s téměř tragickým momentem lépe vyrovnal. „Poslední, co si vybavuji je, jak jsme den před nehodou testovali lyže a pak s Patrickem Küngem sledovali v televizi Super-G. Od tohoto momentu mám okno,“ svěřil se Gisin.

Nejvíc ho mrzí, že nechal trpět rodinu. „Je mi strašně líto, co museli kvůli mně zažívat.“ To ale neznamená, že by přestal myslet na zimní radovánky. Naopak. „Návrat není problém. Tahle sezona pro mě skončila, ale věřím, že v březnu už zase budu na lyžích.“