Byl to zápas jednoho muže. Marpo od začátku mezi provazy nad Rytmusem dominoval a třikrát musel být slovenský hudebník odpočítáván. Nakonec se ctí zápas dokončil. „Byla jsem hodně nervózní. Pro Otu to bylo zasloužené vítězství. Rok jsem ho skoro denně pozorovala, jak trénuje. Byla to krev a pot. Navíc to skloubil i s muzikou a osobním životem. Klobouk dolů,“ rozplývala sepůvabná Lenny v rozhovoru pro iSport TV, která přiznala, že svému milému před začátkem zápasu napsala dopis.

„Nedá se popsat, jak moc jsem pyšná. Překvapilo mě, jak moc jsem to prožívala. Z té atmosféry mně spadla brada,“ prozradila dcera známé zpěvačky Lenky Filipové. A jak bude Lenny společně s partnerem oslavovat velké vítězství? „Nechám ho odpočívat. Má nateklou pravou ruku. Hlavně aby byl v pořádku.“

