Sportovci přivítali nový rok! Ten starý stál za ho***, hudroval slavný tenista

„Šťastný nový rok. A nezapomeňte na úsměvy,“ vinšovala fanouškům prostřednictvím Instagramu lounská rodačka Kristýna Plíšková, která přidala smyslnou černobílou fotku, na níž se sama potutelně směje.

V dobrém rozpoložení se nacházela také Barbora Strýcová. „Byly chvíle, kdy jsem byla hodně dole, ale dokázala jsem se vrátit silnější a snad i lepší,“ bilancovala uplynulé měsíce dnes už bývalá fedcupová reprezentantka. „Musela jsem překonat samu sebe a teď s odstupem času vidím, že se to povedlo! To samé přeji i vám. Bojujte, dokud to jde, a nevěšte hlavy, když si myslíte, že jste dole,“ dodala.

Sedmibojařka Eliška Klučinová ani o posledním dnu v roce nezahálela. „Letos naposledy v posilovně,“ lebedila si. To vítěz Stanley Cupu Michal Kempný si ve slušivých brýlích užíval ryze silvestrovských radovánek. „Šílený rok, ale nemohl dopadnout lépe. Vážím si každého dne,“ konstatoval zadák Washingtonu Capitals.

Na zasněžených svazích strávil poslední den v roce jeden z nejlepších golfistů světa Phil Mickelson. „S opatrností si užívám sjezdovek,“ popisoval s tím, že se už nemůže dočkat výzev v roce 2019.

Nejupřímnější a nejvtipnější vzkaz poslala někdejší tenisová světová jednička Andy Murray. „Oslavuji konec roku 2018,“ uvedl trojnásobný grandslamový šampion, jehož obklopovaly lahve alkoholu, které čekaly na »ztrestání«. Věčně zraněný Brit má za sebou hodně nepovedené období. „Byl to rok na hov**,“ nedělal cavyky s lahví od šampusu v puse.