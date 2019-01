Kráska, která zbila zloděje. Nebojí se nahoty, fanoušky dráždí na pláži

Drsná zem rodí drsné ženy. Brazílie je nechvalně známá nebezpečným prostředím i častými ozbrojenými krádeži, na druhou stranu se může pochlubit hned několika elitními bojovnicemi. Tou nejslavnější je v poslední době čerstvá šampionka dvou váhových kategorií UFC Amanda Nunesová, za poslední týden se hodně mluví o jiné, zatím ne tolik úspěšné zápasnici.

Tou je Polyana Vianaová, která se ve své rodné zemi o víkendu již podruhé stala obětí loupežného útoku. Stejně jako v prvním případě se i tentokrát zvládla ubránit na vlastní pěst.

„Dala jsem mu dvě rychlé rány a kop. Když spadl na zem, tak jsem mu nasadila škrcení rear-naked choke, posadila ho na místo, kde jsme předtím seděli, a řekla, že počkáme na policii,“ popisovala nezáviděníhodnou situaci. Dokonce se smíchem přiznala, že s příjezdem policie ochotně souhlasil i útočník. „Asi se bál, že ho zbiju ještě víc,“ smála se.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt