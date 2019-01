Pudilová v tvrdé přípravě na UFC v Praze: Cítím se silnější než dřív! | iSport.cz

Pražský galavečer se kvapem blíží a tréninkové fáze u bojovníků vrcholí. Jinak tomu není ani u Lucie Pudilové, jediné české zástupkyni, která se v pražské O2 areně v únoru představí. „Lucka je individuální, každej zápasník je vlastně individuální. Trénink máme založený na tom, co jí za ty roky sedlo,“ popisuje její trenér Ladislav Erdélyi.

Poprvé v UFC bude Pudilová zápasit v muší váhové kategorii, do teď bojovala v bantamové. Kromě tvrdého tréninku ji tak čekají i diety a náročné shazování. To však bere pozitivně. „Cítím se teď líp. Nebyla jsem předtím úplně bantamovka, takže jsem do sebe jídlo musela přímo rvát. Teď je to lepší, konečně můžu jíst normálně a nemusím se přejídat. Cítím větší sílu i vytrvalost,“ říká.

Se shazováním si prý těžkou hlavu vůbec nedělá. „Do téhle váhy jsem už jednou shazovala a tehdy jsem na to měla jen 14 dní, i tak jsem to zvládla. Na tohle jsem měla víc než dva a půl měsíce,“ uklidňuje fanoušky. Cílovou váhu ale prý ještě zdaleka nemá, což je u bojovníků normální. Nejvíc se shazuje až těsně před zápasovým vážením.

Svou soupeřku prý pečlivě sleduje na instagramu a zjišťuje, jak její sokyně trénuje. „Ona hodně trénuje ve vodě. Teď zveřejnila fotku v těžkým armádním obleku. Já taky ale trénuju tvrdě. Podle mě to bude dobrý, obě budeme silné a myslím si, že se mají lidi na co těšit,“ slibuje. A jaký zápas na pražském galavečeru bude podle ní ten nejzajímavější? Podívejte se na reportáž.

