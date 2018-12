Královnou UFC se stala Nunesová, hříšník Jones se vrátil ve velkém stylu | iSport.cz

V UFC nemá přemožitelku. Samozřejmě, ve své kariéře už čtyřikrát prohrála, ale od poslední porážky uběhly už více než čtyři roky a Amanda Nunesová je právem označována za královnu nejslavnější světové MMA organizace. V sobotu v noci ji čekal zatím nejtěžší zápas kariéry, nastoupila proti třináct let neporažené Cristiane Justinové, neboli Crys Cyborg. A předvedla neskutečnou jízdu.

Dvě váhové kategorie a dvě šampionky. To už neplatí. Brazilky Nunesová se Cyborg spustily od první sekundy tvrdou přestřelku. Úder střídal úder, diváci ani pořádně nestíhali sledovat sled tvrdých ran. V nich byla o mnoho přesnější třicetiletá tvrďačka. Ta už po chvíli svou soupeřku rozhodila a po pouhých 51 vteřinách zápasu ji poslala k zemi. Stala se tak historicky první ženskou bojovnicí, která drží současně dva mistrovské pásy ve dvou odlišných váhových kategoriích. A kdo ví, možná si půjde i pro třetí. Vždyť šampionku muší váhy Valentinu Ševčenkovou už jednou porazila…

Žádná nenávist ani pocity sebelítosti. Cyborg ihned po skončení zápasu šla za novou šampionkou, která štěstím plakala a objala ji.

„Věděla jsem, že se to stane, říkala jsem vám to. Cris je skvělá bojovnice, nezaslouží si nic jiného, než respekt. Byla úžasná příležitost být s ní v jedné kleci. Děkuji jí za to,“ vzkázala soupeřce uslzená šampionka a dodala: „Nic mě nemohlo zastavit od toho, co jsem dnes večer chtěla. Když mě zasypala několika údery, řekla jsem si, že přes ni prostě projdu.“

Nunesová tak jde ve stopách Conora McGregora, který nedávno tabu dvou pásů současně prolomil a byl vůbec prvním bojovníkem UFC, kterému se to podařilo. Po něm se to podařilo i Danielu Cormierovi, který ještě nedávno držel mistrovské pásy v těžké i polotěžké váze. A právě toho druhého se nedávno vzdal, po neuvěřitelném zápase mezi Nunesovou a Justinovou se o něj utkal navrátilec Jon Jones s Alexanderem Gustafssonem.

Staronovým šampionem polotěžké váhy se stal Jon Jones

Návrat Jona Jonese byl trochu rozpačitý. Dopingový hříšník stále nebyl úplně očištěn a kolem jeho jména se stále doping ozývá. Z posledních pěti kontrol čtyřikrát prošel, jednou se v jeho těle opět objevily stopy zakázané látky. Přesto tvrdí, že je nevinný a věří mu i šéf UFC Dana White.

Jones se s Gustafssonem utkal již před pěti lety. V těsném souboji tehdy vyhrál Američan a jejich zápas byl dlouho označován za to nejlepší, co se v polotěžké váze kdy událo. Na rozdíl od ženského zápasu před nimi se do sebe oba bojovníci nepustili od první sekundy, naopak oba začali opatrně a celé první kolo se navzájem oťukávali.

Zlom přišel až ve třetím z pěti vypsaných kol. Jones si šikovně chytil na zemi Gustafssona a bezvládného Švéda ubil sérií tvrdých ran. Po chvíli se to rozhodčí rozhodl ukončit. Jon Jones se tak vrátil ve velkém stylu.

Jednatřicetiletý Američan neprohrál už devět let a navíc hned v prvním zápase vybojoval uvolněný titul polotěžké váhy a rozhodl se rovnou vyzvat Daniela Cormiera, který právě tenhle pás nedávno uvolnil. „Cormier nikdy nebyl právoplatným šampionem polotěžké váhy, nikdy mě totiž neporazil. Tohle je moje éra od roku 2011. Jediný způsob, jak by mi to mohl vyvrátit je, že se se mnou utká a nakope mi zadek. Jednoduché,“ vzkázal.

Marpo vs. Rytmus, celý ZÁZNAM: Duel rapperů ovládl na body Petřina 720p 360p REKLAMA

Lenny v šatně objímala Marpa. Jsem děsně pyšná, přiznává 1080p 720p 360p REKLAMA

Vémola zrušil Brazilce a vtipkoval: Budu dělat rozhovor s nejkrásnější reportérkou? 720p 360p REKLAMA

Skvělé gesto! Rytmus po bitvě rapperů zašel za Marpem do šatny 1080p 720p 360p REKLAMA

Rytmus a Marpo přitáhli celebrity. Kdo sledoval exkluzivní řežbu? 720p 360p REKLAMA

Byl jsem nahulený, ale ustál jsem to, cení si Rytmus po boxu s Marpem 1080p 720p 360p REKLAMA