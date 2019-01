Chlast zadarmo do konce života! Zoufalý klub přemlouvá střelce, aby neodcházel

Generální manažer klubu Jarmo Kekalainen přispěchal s lukrativní nabídkou osmiletého kontraktu. Marná snaha. Panarina, jenž se po sezoně stane volným hráčem, totiž moc a moc láká angažmá v teplých krajinách Floridy!

Co by tedy mohlo střelecké eso přesvědčit k setrvání ve městě na soutoku řek Scioto a Olentangy? Vodka! A jestli ani ta ne, tak už nic.

Tamní destilérka High Bank tedy vyrazila do boje; přišla s nabídkou, kterou by odmítl málokdo, natož čistokrevný Rus. Po městě vyvěsila billboardy s prosebným a zároveň motivujícím vzkazem! „Zůstaň v Columbusu a užij si zadarmo High Bank do konce života!“

Firma chce geroje za každou cenu přesvědčit, aby ještě vydržel a coby lídr pomohl mužstvu k vytouženému Stanley Cupu. „Zůstaň žíznivý,“ je motto originální kampaně, kterým likérka burcuje fanoušky ke sdílení hashtagu a Panarina tak přece jen donutili ke změně názoru.

Bude to stačit?