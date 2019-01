Dohra MS dvacítek. Český trenér osolil kouče Kanady, v klubu dostal vyhazov | iSport.cz

Na vině je dle novináře Yahoo Sports Justina Cuthberta Vopatova kritika, které na sociální síti vystavil hlavního kouče kanadské juniorky a bývalé křídlo Washingtonu (815 zápasů v NHL) Tima Huntera. Pro zajímavost, Hunter také koučuje ve WHL, šéfuje střídačce Moose Jaw Warriors, za které Vopat v sezoně 1994/95 odehrál 72 utkání.

"Kouč neměl problém osočit ve všech celostátních médiích 17letého kluka Alexise Lafrenierea z toho, že neodevzdává výkon, který se od něj čekal. Ale to, že jeho kapitán simuluje, to přejde, na to nemá koule," rýpnul si na Twitteru Vopat.

You know my problem I have with all this—he challenged 17year old on national tv, paper and social media about not performing but he doesn’t have the guts to call out his captain on diving all over the place 👎👎 https://t.co/3dvjyEr2E2 — Roman Vopat (@RomanVopat) January 1, 2019

Bývalý reprezentační forvard a majitel 133 startů v NHL, který pro ránu nikdy nešel daleko a platil za zlého muže, měl na mysli "etudy" Maxime Comtoise z duelů základní skupiny. V zápase proti Švýcarsku supertalent Anaheimu po lehkém zásahu chytil za obličej a vykoledoval javorovým listům přesilovky. Holí ho přitom ve skrumáži trefil vlastní spoluhráč.

Roman Vopat se raduje z prvního gólu Litvínova • Foto Jaroslav Legner (Sport)

V první třetině duelu s Ruskem zase nejprve seknul přes lýtka Klima Kostina, a jakmile mu lídr sborné odpověděl hrazdou na hrudník, padnul na led, jako když do něj střelí. Oba na sebe štěkali ještě na trestné lavici, Rus o přestávce pokračoval i před televizní kamerou.

„V minulém životě pracoval v cirkusu. To jste nevěděli? Patrně sledoval fotbalové mistrovství světa, Neymar je asi jeho nejlepší kamarád,“ řekl Kostin a dal tím najevo, že Comtois by se s jedním z největších herců mezi sportovci mohl klidně chytit za ruce.

Na vině tweet, nebo bídné výkony?

A Vopatovi vadila i jiná situace, Hunter v prodloužení zápasu s Finskem poslal na trestné střílení v prodloužení opět Comtoise, přestože dohrával s pohmožděným ramenem. "Špatný tah, Comtois není takový střelec, jako je třeba Glass, Leason, Frost nebo Tippet. Od Huntera určitě velmi špatný tah," napsal Vopat.

He isn’t the natural goal scorer like Glass,Leason,Frost or Tippett so put him in that situation was a bad move by Hunter — Roman Vopat (@RomanVopat) January 3, 2019

A jak nájezd dopadl, fanoušci vědí! 20letý útočník, který letos naskočil za Ducks do 10 zápasů NHL (2+5), předvedl ledabylé zakončení. Nic nenaznačil, jen vystřelil a gólman Ukko-Pekka Luukkonen puk betony vytěsnil. V čase 65:17 pak zmrazil kanadské fanoušky mezi 17.047 diváky v Rogers Areně Toni Utunen a nasměroval svůj tým k pozdější zlaté medaili. Kanada za posledních 21 let skončí teprve počtvrté bez medaile a od roku 1999 chyběli v semifinále teprve podruhé. Naposledy to bylo v roce 2016 v Helsinkách.

"Brutální zápas, kluci si zasloužili mnohem víc," napsal po šokujícím MS na Twitter jeden z fanoušků. "Cítím s nimi, ale sport není o zásluhách, musíte si úspěch zasloužit. Prokoučované MS," opáčil mu Vopat, který na lavičce kanadského týmu Kootenay Ice působil od roku 2016 (celkem strávil ve WHL pět let, předtím dělal asistenta v Prince George Cougars).

Teď jsou jeho dny ve WHL sečteny. Do jaké míry za to může špatný start do sezony (špatná bilance 8-27-6) a do jaké jeho Tweety na adresu kolegy trenéra můžeme jen spekulovat.