V posteli s Bagárovou! Bijce Fialu zpěvačce dohodil její partner Muradov

Muradov vs. Siwy: Český Uzbek složil Poláka těsně před koncem 3. kola

Jak jste si natáčení klipu užil?

„Bavilo mě to. Super změna. Od rána do večera jsem v tělocvičně, takže tohle bylo dvoudenní rozptýlení. Byli jsme na různých místech.“

A bylo těžké se dostat do role?

„Ani ne, docela mi to šlo. Ono tam tedy nic těžkého nebylo. Vše ze života, takové normální. Stojíte s holkou na balkoně…“

Nebo jste normálně v posteli.

(Rozesměje se) „Jo, normální věci, nic moc těžkého.“

Jak se točila postelová scéna? Na toto téma mají herci často zajímavé historky.

„Bylo to docela v pohodě, krátké a decentní. Byli jsme oblečení, jenom jsme přes sebe hodili peřinu. Nic extrémního to nebylo.“

Byl jste během natáčení nervózní?

„Ani ne. Byli u toho ohromně fajn lidi. Holky, režisér, štáb.“

A co na váš herecký výkon říkali?

„Režisér mi napsal, že to bylo super. Kamera mě prý miluje. A radil mi, ať zkouším chodit na castingy. To by mě ale nebavilo. Kdyby mi někdo něco nabídl, tak možná, ale chodit se nabízet, to ne.“

Jaký dojem na vás udělala Monika Bagárová?

„Už od chvíle, kdy jsem se s ní setkal poprvé, na mě zapůsobila perfektně. Chová se jako normální příjemná holka. Kdybych nevěděl, že je to populární zpěvačka, ani bych to do ní neřekl. Je s ní legrace a je opravdu milá.“

Už máte na klip nějaké reakce od lidí?

„Během pár hodin, kdy klip vyšel, si mě na Instagramu přidalo asi tisíc holek. (usmívá se) Píšou, že se jim to líbí. Negativní ohlas jsem ještě nedostal.“

Jak jste se k natáčení klipu vlastně dostal?

„S Monikou chodí můj kamarád a sparingpartner Machmud Muradov od nás z gymu MMA Monster, to už se ví. Já už to vím několik měsíců. No, a když Monika sháněla někoho do klipu, tak mě Mach hned nabídl.“

A proč tam nehraje on sám?

„V té době se tolik nevědělo, že jsou spolu. Navíc tam hraju kluka, který Moniku podvede, hraju tam tedy toho špatného, a to přece nemohl hrát Mach.“ (směje se)

Co vám na to řekl, když klip viděl?

„Nic, v pohodě, prý se mu to líbilo. My jsme mu i během natáčení volali a posílali fotky a videa. Byl v tu dobu v Polsku na soustředění.“

Takže jste tam byl vlastně čistě z protekce?

„No, Monika řekla, že potřebuje hezkýho kluka, a Mach řekl, že jednoho zná. A ona, že jsem super a bere mě.“

Jste celkem často tváří různých reklamních kampaní. Jak vás baví modeling?

„Ale jo, přijedu, obléknu si oblečení, vyfotím se, pak něco nafasuji. Nemusím si skoro kupovat oblečení, když to tak vezmu.“

Mimochodem vy jste jedním z nejpotetovanějších českých zápasníků. Proč vlastně máte tak rád tetování?

„Nikdy mě asi nebavilo vypadat jako všichni ostatní a dal jsem si proto tetování. A pak další a další… Dneska už má tetování každý druhý, ale já jsem to udělal alespoň pořádně. Když už, tak už.“

Lenny v šatně objímala Marpa. Jsem děsně pyšná, přiznává

A budou další?

„Ještě mám místo na nohách, tak možná…“

Teď jsou moderní i tetování na tváři.“

„To nechci. Tetování na obličeji ne. Dnes to už má taky skoro každý druhý. Dříve to byla záležitost hlavně kriminálníků, teď je tak tetovaný kdejaký holič nebo rapper. A myslím si, že obličej si kazit nemusím.“ (směje se)

Máte za sebou teď dva vítězné souboje. Předtím jste měl ale dlouhou pauzu, deset měsíců jste nezápasil. Kvůli čemu?

„Zdravotní důvody, únavový syndrom. Byl jsem prostě přetrénovaný. Denně jsem trénoval. Než jsem přešel z amatérů mezi profesionály, měl jsem skoro každý měsíc zápas. Takže jsem si prostě potřeboval odpočinout. Bylo to tak, že jsem si dal jeden trénink a byl jsem hned vyřízený. Trochu jsem vysadil, nabral energii a motivaci a mohl jsem zase nastoupit do zápasu.“

Jste svěřencem jednoho z nejslavnějších českých zápasníků Petra Knížete. Jaký je jako trenér?

„Je to česká legenda. Podle mě nejlepší trenér. Je hodně tvrdý. Někteří kluci k nám nechtějí kvůli němu chodit na sparingy, protože se bojí, že je zraní. Ale já si myslím, že v tomto sportu je tvrdost potřeba. Obzvláště já takového trenéra potřebuju. Když jsem línej, tak mi dá kouř a já přijdu a makám. A hlavně naučí. Zajímá se pořád o nové věci, učí nás nové techniky. Pořád jde dopředu. Je to legenda, ale rozhodně neučí věci z devadesátých let, sám se pořád posouvá.“