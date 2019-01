Další dvě bitvy v Praze! Veterán proti talentu i válka zkušených bijců | iSport.cz

Ve svém debutu v UFC před osmi lety porazil v prvním kole T.J. Dillashawa, současného šampiona bantamové váhy a za ten zápas hned získal speciální bonus „knockout večera“. John Dodson se o té doby stal pravidelným zápasníkem slavné soutěže a sbíral jednu výhru za druhou. Za osm let vybojoval devět výher a pět porážek, v poslední době má střídavé výsledky – prohra, výhra, prohra, výhra, prohra. Pokud by měl čtyřiatřicetiletý Američan pokračovat stejným tempem, má na řadě své desáté vítězství. To ale rozhodně lehké mít nebude.

Dodsonovi se totiž v O2 areně postaví do cesty pětadvacetiletý talentovaný Petr Jan. Ruský bojovník má za sebou v profesionální kariéře již jedenáct výher a jedinou porážku. V UFC to pro něj bude již čtvrtý zápas a zatím ani jeden neprohrál. Dá se tak očekávat tvrdá bitva, oba bijci jsou totiž v postoji velmi silní.

Druhým nově oznámeným zápasem bude duel velterové váhy. Na jedné straně bude stát sedmatřicetiletý brazilský veterán Michel Prazeres. Velmi zkušený bojovník má za sebou neuvěřitelných šestadvacet výher a pouhé dvě porážky. Tu poslední navíc okusil před čtyřmi lety, od té doby se jeho šňůra zápasů zastavila na čísle osm. Změní se po pražském turnaji na devítku?

Proti zkušenému Brazilci se postaví neméně odolný Rus. Ramazan Jemejev si v UFC sice vyzkoušel zatím jen tři zápasy, všechny však na body ovládl a před vstupem do nejprestižnější soutěže navíc vládl ve vyhlášené M-1 Global, kde byl šampionem střední váhy. Jednatřicetiletý dagestánský bojovník má za sebou již osmnáct zápasů a pouhé tři porážky. Rozhodně udělá první poslední, aby si nepřipsal čtvrtou.

Pražská soupiska se tak pomalu, ale jistě zaplňuje. Prvním oznámeným zápasem byla účast jediné české bojovnice v UFC Lucie Pudilové, která se střetne s tvrdou Liz Carmoucheovou. Hlavní zápas večera pak obstará Jan Blachowicz se Thiago Santosem.