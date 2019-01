Rozjetý Loprais už je celkově pátý, Prokop dojel na pokraji kolapsu | iSport.cz

Loprais na 323 kilometrech měřeného úseku v okolí San Juan de Marcona zajel osmý čas. Na nejrychlejšího Gerarda de Rooye ztratil 104 minuty. O jedno místo vpřed se posunul díky dodatečné penalizaci dalšího Nizozemce Tona van Genugtena.

"Jsem unavený jako pes, ale etapa se mi líbila. Se ztrátou, kterou jsme nabrali, ale spokojený nejsem. V prvním úseku nám řachla vzduchová hadice, auto přestalo brzdit a řadit. Museli jsme zastavit a opravovat," uvedl Loprais na facebooku. Následně měl další technické problémy. "Celkově jsem ale spokojený, že jsme v cíli a pokračujeme v naší misi," dodal.

Šoltys v pondělí zapadl v dunách a přišel o šanci na životní výsledek. Členové týmu Buggyra Racing sice nakonec dokázali kamion "vyhrabat", ale kvůli tmě byli nuceni na trati přenocovat. Aby mohli v závodu pokračovat, musí dojet do bivaku dnes do 7:00 místního času.

Prokop v problémech

Automobilový jezdec Martin Prokop skončil na desátém místě a v průběžném pořadí zůstal sedmý. Velkou část z 323 měřených kilometrů absolvoval s bolestivým zraněním ruky, které si přivodil při tvrdém dopadu auta. S podezřením na zlomeninu zamířil po dojetí etapy na rentgen, ten ale zlomeniny vyloučil.

"Na šedesátém kilometru jsme spadli z obrovského valu a zapíchli se čumákem. Bohužel jsem s tím do poslední chvíle bojoval a nechal obě ruce na volantu. Vypadá to, že mám na pravé ruce zlomený jeden prst a na levé zápěstí," uvedl na facebooku Prokop, jenž etapu dokončil se sebezapřením a na pokraji kolapsu. V následné zprávě na sociální síti radostně hlásil, že zlomeniny nemá.

"Přejet nejdelší dunové pole, jaké jsme tady měli, bylo hodně těžké. Vůbec nevím, jak budeme pokračovat, ale dost se to zkomplikovalo a bude očistec jen dojet do cíle," uvedl český jezdec, který skončil sedmý už loni. "Zatím se moc necítím, vzalo mi to hodně energie řídit jednou rukou, ještě bolavou, a do toho řadit. Takže vůbec nevím, jak tohle dopadne," dodal Prokop, jenž dnes ztratil na nejrychlejšího 26:29 minuty.

Násir El-Attíja sleduje pravé zadní kolo své Toyoty • Foto REUTERS/Carlos Jasso

Etapu se startem a cílem v San Juan de Marcona vyhrál rekordman v počtu vítězství Stéphane Peterhansel. Třiapadesátiletý Francouz na voze Mini si druhou letošní dílčí výhrou udržel teoretickou naději na čtrnácté dakarské vítězství. Před závěrečnými třemi dny ale na průběžném druhém místě ztrácí na vedoucího Katařana Násira Attíju s toyotou stále výrazných 29 minut.

O šanci na premiérový triumf na Dakaru podle všeho přišel Francouz Sébastien Loeb, který hned v úvodu etapy zůstal zhruba 40 minut stát kvůli problémům s elektrikou ve svém peugeotu. Po vyřešení potíží byl devítinásobný mistr světa WRC na trati sice nejrychlejší, ale s téměř půlhodinovým odstupem za Peterhanselem dojel ve druhé desítce. V průběžném pořadí klesl ze druhé pozice na čtvrtou a na Attíju ztrácí 54 minut.

Vedoucí Katařan dnes skončil čtvrtý, mezi něj a Peterhansela se vešli Španěl Nani Roma a jeho krajan, loňský vítěz Carlos Sainz.

Výtečně zajeli Engel i Brabec

Motocyklista Milan Engel na KTM obsadil 23. místo a v celkovém pořadí udržel pozici na konci druhé desítky. O dvě minuty pomalejší byl pětadvacátý Jan Brabec, jenž ztratil šanci na slušné celkové umístění v neděli kvůli devítihodinové penalizaci za minutí kontrolních bodů.

"Dneska to bylo strašně náročné. Jeli jsme sto kilometrů v dunách, ale myslím si, že jsem to zvládl. Držel jsem se dvou jezdců a odkroužili jsme to. Prostě dobré," řekl Engel s úsměvem. "Cítím se dobře, motorka je celá. Těším se na úterý, jsou před námi další těžké dny," dodal člen týmu Moto Racing Group.

Etapu vyhrál Brit Sam Sunderland o necelé dvě minuty před Chilanem Josém Ignaciem Cornejem. Třetí dojel Američan Ricky Brabec a vzal si zpět průběžné vedení, které v neděli přepustil Pablu Quintanillovi z Chile. Ten dnes ztratil více než 21 minut a klesl na pátou pozici. Brabec má v čele náskok 7:47 minuty před Francouzem Adrienem Van Beverenem.

Rallye Dakar - 7. etapa (San Juan de Marcona - San Juan de Marcona, 387 km/323 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Peterhansel, Castera (Fr./Mini) 4:00:01, 2. Roma, Haro (Šp./Mini) -4:33, 3. Sainz, Cruz (Šp./Mini) -9:28, ...10. Prokop, Tománek -26:29, 27. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -1:58:38.

Průběžné pořadí: 1. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 25:13:30, 2. Peterhansel -29:16, 3. Roma -37:59, ...7. Prokop -2:45:33, 20. Ouředníček -11:07:57.

SxS: 1. Lopez, Leon (Peru/Can-Am) 4:30:08, ...16. Roučková, Zelenka (ČR/Can-Am) -3:23:52.

Průběžné pořadí: 1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 31:33:41, ...19. Roučková -22:14:17.

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 3:51:41, 2. Cornejo (Chile/Honda) -1:51, 3. R. Brabec (USA/Honda) -6:30, ...23. Engel (ČR/KTM) -32:12, 25. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -34:17, 54. Vlček (ČR/KTM) -2:07:38, 83. Veselý -4:21:35, 84. Novotná (oba ČR/Husqvarna) -4:29:57.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec 24:48:02, 2. Van Beveren (Fr./Yamaha) -7:47, 3. Price (Austr./KTM) -8:28, ...20. Engel -3:49:32, 51. J. Brabec -12:15:15, 60. Vlček -15:19:42, 82. Veselý -27:12:20, 88. Novotná -31:54:37.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:04:48.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso 31:16:58.

Kamiony: 1. De Rooy (Niz./Iveco) 4:47:27, 2. Vjazovič (Běl./Maz) -30:55, 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) -34:35, ...8. Loprais (ČR/Tatra) -1:43:59.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev 29:50:35, 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) -30:54, 3. De Rooy -1:15:28, ...5. Loprais -5:17:49.