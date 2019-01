Někdo by řekl, že má pověst jako Casanova, jiný, že střídá holky jako ponožky. Však v jeho posteli už ulehaly takové krasavice bílého sportu jako Dominika Cibulková nebo Alizé Cornetová. Teď se ale zakoukal do o osm let mladší blondýnky.

„Podporuje mě a já podporuji jeho,“ řekla v Austrálii Elina. „Jestli se ptáte konkrétně, ano, chodíme spolu,“ dodala po chvíli a jen potvrdila pravdivost romantického videa, kterým na Instagramu zamilovaný pár ukázal světu svou lásku…