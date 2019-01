Australian Open: Karolína Plíšková vyřídila Muguruzaovou a je ve čtvrtfinále | iSport.cz

"S každým zápasem tady hraju lépe," řekla Plíšková v rozhovoru po utkání, v kterém měla 23 vítězných úderů, udělala jen tři chyby a výborně podávala.

Plíšková sice přišla jako první o podání a prohrávala 1:2, ale hned získala brejk zpět a Muguruzaovou od té doby jasně přehrávala. "Úvod byl nervózní z obou stran a jsem ráda, že jsem prošla dál," usmívala se spokojeně Plíšková.

Zápas odehrála v Areně Margaret Courtové, na který se v letošním ročníku dostala poprvé. "Je to můj oblíbený kurt," pochvalovala si.

