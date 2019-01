Petřiny oběti! Soupeřky se baví žhavou formou Kvitové, založily klub | iSport.cz

Po posledních zápasech s Kvitovou neuvidíte u jejích soupeřek zkroušené výrazy, spíš rezignované úsměvy pravící: takovému tenisu nejde čelit.

„Pokud budeš takhle pokračovat dál, celé to tady vyhraješ,“ prohodila po 2. kole Rumunka Irina Beguová k PK.

„Když je Petra takhle žhavá, nedá se s ní hrát,“ mínila o zápas později Švýcarka Belinda Bencicová, která poťouchle na Twitteru konejšila i poraženou Anisimovou. „Vítej do klubu,“ napsala a přidala hashtag #petřinyoběti

Kvitová frčí na vlně devíti vítězných utkání. Z generálky v Sydney, kde zapsala šestadvacátý titul kariéry, si přivezla sebevědomí a skvělou náladu. Řekla si, že už má pro začátek sezony splněno a vše, co se stane v grandslamovém Melbourne, bude jen bonus. Proto se na druhém konci světa nepere tolik s trémou jak dřív. Podniky velké čtyřky pro ni byly zvlášť loni torturou, vyhrála na nich pouhé čtyři zápasy. V roce 2019 už tohle skóre dorovnala a ví proč.

„Od začátku turnaje hraji, co potřebuju. Výborně podávám, dobře se hýbu. To všechno souvisí s hlavou. Když jsem nervózní, ztuhnu a nic mi nefunguje. Tentokrát se ale cítím moc dobře. Zápasy si doopravdy vychutnávám. To je asi důvod všeho,“ prozradila slečna, jež na turnaji trefila 102 vítězných úderů oproti 74 nevynuceným chybám.

Kolik obětí do klubu ještě přibude? Stačí tři, aby Kvitová vyhrála svůj třetí grandslam a stala se světovou jedničkou.