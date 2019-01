767 dní po brutálním přepadení čeká Kvitovou životní mač! Co všechno je v banku?

„Po zranění je to moje další kariéra,“ přiznala Kvitová pro Eurosport! Paradoxně právě turnaj v Melbourne je jediným z majorů, který kvůli pořezané ruce vynechala. O to víc si cesty letošním pavoukem (v šesti zápasech neztratila ani set) váží.

Kvitová ale nehraje jen pro vlastní pěkný pocit. V banku je mnohem víc. O co všechno bude usilovat?

O grandslamový titul

V kapse už má dva, ovládla Wimbledon v letech 2011 a 2014. Od té doby se na trunajích velké čtyřky trápila, jen 2x si zahrála čtvrtfinále US Open. V případě výhry by to pro ni byl 27. turnajový titul, čímž by na druhém místě české historie dorovnala Hanu Mandlíkovou – lepší už by byla jen Martina Navrátilová (167 titulů).

O 66 milionů korun

Petra už má coby finalistka jistých pěkných 33 milionů korun, pokud ovládne i zápas o titul, získá nejtučnější šek své kariéry – 66 milionů! Jejím finančním maximem dosud bylo 62 »melounů« za druhý triumf ve Wimbledonu.

O pozici světové jedničky

Takhle blízko ještě nikdy nebyla! Stačí jedna výhra a Petra je tenisovou královnou. V lednu 2012 ji na dvou turnajích dělily od tenisového trůnu výhry dvě, ale v semifinále v Sydney ji coby světovou dvojku porazila Číňanka Li Na a v semifinále Australian Open ji přetlačila Ruska Šarapovová.

Tři největší peněžité výhry P.K.:

2014 Wimbledon 62,0 mil.

2011 Wimbledon 39,8 mil.

2011 Turnaj mistryň 39,6 mil.

Kvitová je ve finále! Český duel to ale nebude, Ósakaová porazila Plíškovou 720p 360p REKLAMA