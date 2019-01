Kvitová ničí soupeřky a slyší od nich chválu: Jsi úžasná! Proč ji mají rády? | iSport.cz

Petra Kvitová nastupovala do semifinále proti Danielle Collinsové jako velká favoritka • Reuters

Je to tam! Petra Kvitová se raduje ze zisku prvního setu, který urvala až v tie-breaku • ČTK

Petra Kvitová postoupila do finále Australian Open! Druhý set semifinále proti Danielle Collinsové ovládla kanárem • Reuters

Šest zápasů, šest výprasků pro soupeřky. Železnou rukou zatím vládne na Australian Open Petra Kvitová každé protivnici, která se jí postavila. Pocítila to v semifinále americká naděje Danielle Collinsová. Přesto se poražené tenisky neubránily u sítě úsměvu a svůj úděl přijaly takřka bez výhrad. Tak výjimečná je totiž pozice české finalistky prvního grandslamu sezony. Pokud by se konala v šatně soutěž v popularitě, ani v ní by na Kvitovou nikdo neměl. „Skvělá hráčka a ještě lepší člověk,“ říkají o ní tenistky.