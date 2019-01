Kvitová se rozbrečela: Nevěřila bych, že budu hrát takové zápasy | iSport.cz

Na prvním grandslamovém turnaji sezony ještě neztratila set, aktuální vítězná šňůra se spolu vítězstvím v Sydney natáhla na deset zápasů. Postup do semifinále v Melbourne byl ale přeci jen speciální.

Když reportér Jim Courier Kvitovou zpovídal přímo na kurtu, připomněl její hrůzný zážitek z prosince 2016, kdy ji v jejím bytě zloděj vážně pořezal levou ruku. Diváci v tu chvíli spustili hromový potlesk a Češka se dojetím rozbrečela.

„Díky, lidi,“ hlesla Kvitová zlomeným hlasem a dodala, že na konci roku 2016 opravdu nevěřila, že by to ještě někdy dotáhla tak daleko. „Ani by mě nenapadlo, že bych mohla být tady na tomhle nádherném stadionu, hrát takové zápasy s nejlepšími… Je to skvělé,“ vykládala evidentně dojatá Češka.

Ta bude favoritkou i v semifinále, ve kterém narazí na americké překvapení turnaje Danielle Collinsovou. Na 25letou Američanku narazila už v prvním kole v Brisbane a rozhodně to nebylo nic jednoduchého.

„Bylo to přes tři hodiny, teď to snad bude míň. Nemá možná tolik zkušeností, ale hraje bez obav a hodně agresivně. Pamatuju si ten zápas, bylo to nahoru dolů, podávala na vítězství. Já musím být tentokrát lepší… Bude to skvělé, vždyť je to přeci semifinále,“ uzavřela Kvitová, která by se mohla stát i světovou jedničkou.