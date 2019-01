Kvitová a její plachá soupeřka. Příběh její rodiny a umí vůbec japonsky? | iSport.cz

Melbourne se těší na brutální tenisový souboj. Bitva dvou sebevědomých dam, které drží vítěznou šňůru. Petra Kvitová si ve finále Australian Open vůbec poprvé stoupne na kurt proti nebezpečné Japonce Naomi Ósakaové. Kdo je vyzývatelkou české lvice? Teprve 21letá ranařka, co už v září přivedla k zoufalství Serenu Williamsovou a senzačně ovládla US Open. Zároveň skromná a ambiciózní žena s velmi šťavnatým a netradičním příběhem…

Naomi Ósakaová se narodila 16. října 1997 v Ósace japonské matce a otci s kořeny na Haiti. Odtud plyne její exotický vzhled, které dává mladé slečně velmi sympatický půvab. Naomi má starší sestru Mari, taktéž profesionální tenistku. Otec Leonard Francois si obě dcery vzal pod křídla a od malička je trénoval. Když byly Naomi tři roky, rodina se přestěhovala do Spojených států a začal tenisový dril. Všichni se viděli v příkladu rodiny Williamsových, kde se zrodily dvě mimořádné hráčky a jedny z největších postav světového tenisu.

Na okruh vlétla jako mladá kometa

Ósakaová odmala ukazovala ohromný talent, navíc velmi rychle fyzicky narostla a zvládala souboje proti starším hráčkám. Proto vynechala juniorské turnaje a už od čtrnácti let začala objíždět akce dospělé kategorie. S výškou 180 centimetrů a váhou 69 kilogramů se bez problémů vyrovnala starším hráčkám, vždy těžila z brutální fyzické a agresivní hry. Postupně si razila cestu do elitních turnajů, v červenci 2014 na sebe poprvé výrazně upozornila. V pouhých sedmnácti letech na turnaji v San Jose porazila hvězdnou Australanku Samanthu Stosurovou, o dva roky později se prokousala z kvalifikace až do třetího kola Australian Open. Další úspěchy postupně přicházely…