Neymar má novou kočku. Prsatou skejťačku, která ráda dovádí v Praze!

Delší dobu si o tom švitořili vrabci na střeše. Neymar ulovil drobnou, ale vnadnou skejťačku Bufoni. Zamilovaný pár čím dál víc potvrzoval, že patří k sobě. Vždyť poslední dobou Leticia závodila v dresu brazilského fotbalového týmu a jednou i zveřejnila společnou fotku se slavným útočníkem.

Neymar pak vše propálil, když na sociální síti poslal veřejný vzkaz své lásce, že je na ni pyšný a miluje ji. Usměvavá skateboardistka je pěkné číslo. Každý den zásobuje fanoušky videii na své sociální síti a často má na sobě jen titěrné plavečky nebo bujný dekolt.

V minulosti se už několikrát nechala vyfotit úplně nahá pro prestižní magazíny. „Jsem zvyklá fotit normální věci a ne se fotit nahá. Nakonec jsem to udělala,“ prozradila před třemi lety Bufoni deníku Sport během závodů v Praze na Štvanici. V hlavním městě České republiky ji nejvíce zaujal alkohol. „Zkusila jsem to zelené pití Absinth a spálilo mi to hrdlo,“ smála se tehdy Brazilka.

Možná už brzy přiletí zpátky do Prahy i po boku Neymara, který by měl hrát v březnu v Edenu v utkání proti české reprezentaci.