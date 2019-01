Za kolik půjdou fanoušci na Brazílii? FAČR řeší, jak moc "napálit" vstupenky | iSport.cz

Trvalo to šedesát tři let od poslední návštěvy, ale 26. března to dopadne. Brazilci, pětinásobní mistři světa, dorazí do Prahy k zápasu s českou reprezentací. Za kolik? „Jasno bude nejpozději koncem příštího týdne,“ říká předseda asociace Martin Malík.

Na Strahově přitom probíhá debata, která zatím nepřinesla výsledek. Buď se ceny lístků budou držet při zemi, nebo vyšplhají vysoko. A to ještě výš než při posledním utkání proti Německu, kde ty nejdražší stály téměř tři tisíce. Podle jednoduché logiky – marketingová společnost STES, která utkání produkuje, je obchodník a chce historickou příležitost náležitě vytěžit. „Kalkulujeme různé varianty, jak to bude ekonomicky vycházet,“ tvrdí Malík.

Není přitom tajemství, že FAČR musí brazilské asociaci za zápas zaplatit přibližně patnáct milionů plus podíl z ticketingu. To je běžná záležitost a stejně by dopadly i větší země. Třeba Německo, o němž Brazilci rovněž uvažovali. A platí to i opačně. Například v Polsku dostala asociace 150 tisíc euro (cca 3,9 milionu korun), v Rusku 200 tisíc (5,2 mil. Kč).

Ať už se asociace dohodne při tvorbě ceny lístků na čemkoli, ještě to může narazit u brazilské strany. Ta má ze smlouvy právo se k ceně vyjádřit. „Už s nimi komunikujeme,“ potvrzuje Malík.

Eden má kapacitu kolem dvaceti tisíc a asociace chce, aby se k fanouškům dostalo co nejvíce lístků. „Proto také omezujeme vlastní protokol, abychom si byli jisti, že ven půjde co nejvíce lístků,“ říká předseda FAČR.

Všichni se těší na Neymara a další hvězdy. Jenže jistotu, že přijedou, nemají. „Žádný tým nezaručí účast konkrétních jmen. Ale my máme ve smlouvě určitou pojistku. Pokud by Brazílie nepřijela s top hráči a pokud se to projeví na návštěvě, soupeř to finančně významně pocítí,“ vysvětluje Malík.

Brazílie klapla. Kdyby ne, dost možná by se v březnu hrálo proti Argentině. Tento další jihoamerický velikán ale zůstává ve hře. „Probíhá komunikace o podzimním termínu. Neumím teď říct, jak moc je to reálné. Pokud by Argentina trvala na tom, že se musí hrát na stadionu pro třicet tisíc, byla by to pro nás limitující podmínka,“ říká Malík.