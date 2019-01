Otazníky kolem tenistky Kvitové: Proč se ještě nezbavila bytu hrůzy?

Bála se, že už nevezme tenisovou raketu do své levačky. Tak vážné zranění jí násilník vydávající se za plynaře způsobil. Není proto divu, že Kvitová udělala vše pro to, aby šílený zážitek vymazala z hlavy.

Ze svého života postupně vytěsnila vše, co by jí tu událost mohlo připomínat. A tahle terapie byla evidentně úspěšná - vždyť se na letošním Australian Open dostala až do finále, ve kterém po velkém boji podlehla Japonce Ósakaové.

Té nejdůležitější věci - osudového prostějovského bytu - se však česká tenistka nezbavila. „Nebyla jsem tam strašně dlouho, což je s tou věcí určitě spojené. Snažím se ten byt prodat,“ povídala Petra v rozhovoru pro Blesk před rokem. Jenže byt je v katastru stále napsaný na její jméno.

Což je však jediné, co Kvitovou s nemovitostí spojuje. Její osud je jí prý ukradený. Mezi turnaji totiž přebývá v Praze či svém monackém útočišti, a když už zavítá domů, tak k rodičům. „Petra do toho bytu už nikdy nevkročila a zcela logicky se ho rozhodla prodat,“ potvrdil Blesku mluvčí tenistky Karel Tejkal.

A že se to dosud nepodařilo? To už údajně Kvitovou nestresuje. „To má na starosti agentura, která se zabývá správou a prodejem nemovitostí. Petra se tou věcí vůbec nezabývá,“ doplnil Tejkal.

A jelikož na agenturu s prodejem nikdo nespěchá, dá se předpokládat, že při současných stále rostoucích cenách realit si obchodníci počkají na nejlepší nabídku, aby inkasovali co nejvyšší provizi.