Petra Kvitová: co o ní říkají po finále? Jsi šampionkou života, napsala Navrátilová. Jak reagují na finále další? | iSport.cz

Krásnou zprávu poslala Petře Kvitové na Twitteru bývalá vynikající tenistka Martina Navrátilová. „Po triumfu na US Open se Naomi stala hvězdou, teď, když je z ní světová jednička, dokonce superstar. Gratulace šampiónce a Petro! Ty jsi šampiónka života," napsala upřímně trojnásobná singlová vítězka Australian Open (1981, 1983, 1985).

Well, after winningthe #usopen2018 Naomi Osaka became a star. And now, after winning the #australianopen and becoming world #1, she is a superstar! Congratulations Champ. And @Petra_Kvitova - you are the champion of life!!!