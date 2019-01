Kvitová po finále. Popřála jí i vítězka: Gratuluju, že jsi zpátky, řekla Ósakaová | iSport.cz

Po závěrečném míčku si 21letá Japonka schovala hlavu do dlaní, zklamané Kvitové se rychle do tváře draly slzy.

"Je to šílené, nemůžu uvěřit, že jsem právě dohrála finále grandslamu. Byl to skvělé, chtěla bych pogratulovat Naomi a jejímu týmu. Opravdu hrála skvěle, gratuluju jí k posunu na místo jedničky. Pro mě je ctí, že můžu držet tuhle krásnou trofej, je to docela dlouho, co jsem byla na grandslamu naposledy ve finále," tvrdila Kvitová, když přebírala stříbrný talíř pro poraženou finalistku.

Obě hráčky odměnil dav v Melbourne na konci vypjaté bitvy nadšeným potleskem vestoje, šlo o nejlepší možnou reklamu na ženský tenis. Ani Kvitová se rozhodně nemá za co stydět, bojovala ze všech sil a odehrála fantastické utkání.

Při korunovaci opět připomněla období, kdy po napadení v jejím bytě a těžkém zranění levé ruky nevěděla, zda se bude schopná vrátit do tenisového kolotoče.

"Chci moc poděkovat kamarádům i rodině co jsou doma a dívali se na zápas. Díky svému týmu za všechno, co pro mě udělali. Ale hlavně, že se mnou zůstali, i když nebylo jisté, jestli budu ještě moc držet v ruce raketu," řekla divákům ve vyprodané Rod Laver Areně pohnutým hlasem. "Každý den jste mě podporovali, zůstáváte pozitivní, to jsem moc potřebovala. Nebylo to se mnou jednoduché, moc děkuji. A také vám všem, co jste přišli fandit. Snad zůstaneme zdravé a uvidíme se za rok," doufala Kvitová.

Pódium na centrkurtu pak patřilo hlavní postavě australského večera, nové světové jedničce Naomi Ósakaové. Ale stejně se nejdřív pořád hovořilo o Kvitové. "Chtěla bych poděkovat a pogratulovat Petře. Vždycky jsme s tebou chtěla hrát finále. Prošla sis mnoha věcmi. Moc gratuluji k tomu, že jsi zpátky ve finále grandslamu," ocenila svou českou zkušenější soupeřku.

Pak přišly na řadu děkovačky fanouškům, svému týmu, fanouškům a následné focení s pohárem. Ósakaová ukazuje, že je zrozená pro velké zápasy. Po infarktovém finále na zářijovém US Open proti legendární Sereně Williamsové udolala další velkou postavu světového tenisu a slaví druhý grandslam po sobě, což je v aktuální vyrovnanosti ženské elity mimořádný počin.

"Myslím, že tady máme budoucí hvězdu do příštích deseti let. Umí hrát úplně všechno," vysekl poklonu mladé kometě ve studiu Eurosport někdejší španělský tenista Àlex Corretja. "A u Kvitové si myslím, že se bude dál zlepšovat. Kdyby vyhrála, bylo by to možná až příliš dobré. Bude dál tvrdě pracovat. Teď jí to bude hodně bolet, ale myslím, že v životě jsou důležiější věci, než tenis, a ona to dobře ví. Má dobrou šanci letos ještě grandslam vyhrát."