Kvitová? Favoritka Wimbledonu, říká Kukal. Japonka může být jako Serena | iSport.cz

Sledovali jsme krásné finále, souhlasíte?

„Opravdu to byl úžasný zápas. Dramatický. Dívali jsme se na velkou šampionku Ósakaovou. Nedoservírovala druhý set, při podání Kvitové měla 40:0, tři mečboly, ale neproměnila. Myslel jsem si, že to potom Petra dorazí, na začátku třetího setu ale trošku zaváhala. Kdyby ji brejkla, Ósakaová by už podle mě neměla šanci. Petra mohla vyhrát i první set, ten byl také velice vyrovnaný. Hrál by se pak jiný úplně zápas.“

Vyhrála japonská tenistka zaslouženě?

„Ženský tenis potřeboval takovou lídryni. Ósakaové je 21 let, má obrovský zabijácký instinkt, ale i velké rezervy, přesto hrála skvěle. Ale pro Petru to byl skvělý turnaj. V předchozích dvou finále na Wimbledonu zahrála úplně suverénně, teď to bylo jinak.“

V čem dominovala soupeřka Kvitové?

„Ósakaová měla výhodu, že předtím hrála na turnaji těžké zápasy, třeba bitvu s Karolínou Plíškovou. Zdálo se mi, že je na tom i o něco lépe kondičně. Na druhou stranu Petra v 28 letech pozitivně změnila postavu a zlepšila pohyb, zaslouží si velké uznání. Musela velice tvrdě zapracovat. Hrálo pro ni v Austrálii téměř všechno - měla výborný los, když nastal problém v semifinále s Collinsovou, zatáhli jí střechu, aby nehrála v takovém vedru. Mysle jsem si, že by to i ve finále mohlo vydržet. Ale Ósakaová je skvělá hráčka.“

Může být příští Serenou?

„Takovou šampionku ženský tenis potřeboval. Za uplynulé dva roky bylo osm vítězek grandslamů. Na jednu stranu to dělá